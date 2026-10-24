Более 250 тонн продукции представили на сельскохозяйственной ярмарке в Кокшетау

В преддверии Дня Республики в Кокшетау прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области. Жителям предложили более 30 видов продукции общим объемом свыше 250 тонн. Цены на товары были на 10–15% ниже рыночных. Ярмарку посетил аким области Марат Ахметжанов.

Свою продукцию представили восемь районов – Аршалынский, Буландынский, Биржан сал, Егиндыкольский, Есильский, Коргалжынский, Сандыктауский и Шортандинский, а также города Степногорск и Косшы. Для торговли оборудовали 50 павильонов со 100 торговыми местами.

Среди участников – сельскохозяйственные предприятия региона, в том числе ТОО «ҚазГер Құс», ПО «Ижевский», Макинская птицефабрика, ТОО «Компания Алтын-Қазық», ТОО «Aitas RTC» и ТОО «Целин Агро Трейд».

Покупателям предложили мясо и колбасные изделия, свежую рыбу, молочную продукцию, яйца, муку, крупы, растительное масло, картофель и другие овощи. В частности, на ярмарку привезли 50 тонн мяса и колбасных изделий, 25 тонн молочной продукции, более 40 тонн картофеля и овощей, а также 250 тысяч пищевых яиц. В продаже также были посадочный материал и другие сезонные товары.

«Мы привезли говядину по 3,5 тысячи тенге за килограмм, фарш – по 3,8 тысячи тенге. Продукцию берут охотно, покупатели интересуются, когда мы приедем снова», – рассказала Гульмира Мажитова из села Арыкты Коргалжынского района.

Через стабилизационный фонд АО «НК СПК Kokshe» организовали продажу социально значимых продовольственных товаров по сниженным ценам. В ассортимент вошли говядина, мука первого сорта, сахар, рис, соль, подсолнечное масло, макаронные изделия, картофель и морковь.

«Купил мясо и овощи. Цены действительно ниже, чем в магазинах и на рынке. Можно выгодно приобрести качественную фермерскую продукцию. Такие ярмарки очень нужны, обязательно приду еще раз», – поделился житель Кокшетау Алмаз Садыкенов.

В это же время в центре города прошел забег на 2,5 км среди мужчин и женщин. Победители и призеры состязания получили памятные подарки.

Помимо торговли, для горожан организовали дополнительную помощь: волонтеры доставляли покупки на тележках к автомобилям и помогали посетителям переносить тяжелые пакеты. Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы города.