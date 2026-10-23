В Кокшетау отметили День Республики и наградили отличившихся акмолинцев

В Кокшетау состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил жителей региона с национальным праздником и вручил государственные и региональные награды акмолинцам, внесшим значительный вклад в развитие страны и области.

В этом году Казахстан отмечает 35-летие Независимости. Обращаясь к участникам мероприятия, Марат Ахметжанов отметил, что за эти годы страна прошла большой путь становления и развития, укрепила государственность и определила собственный курс. Сегодня по инициативе Главы государства Казахстан вступил в новый этап политической и общественной модернизации.

«Акмолинцы также вносят свой вклад, своими достижениями прославляя родную землю. Благодаря вашему труду наш регион стал одним из ведущих аграрно-индустриальных центров страны, вошел в число основных зерносеющих регионов. Несмотря на сложные погодные условия, валовый сбор зерна в этом году составил 6,1 млн тонн. Наша область занимает одно из ведущих мест в республике и по производству мяса птицы. Открываются современные молочно-товарные фермы и промышленные предприятия, строятся жилые дома, объекты образования, здравоохранения и культуры», – отметил Марат Ахметжанов.

В этот день за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие региона были отмечены представители самых разных профессий. Ордена «Парасат», «Құрмет» и «Еңбек Даңқы», медали «Ерен еңбегі үшін», а также Почетные грамоты и благодарственные письма получили аграрии, работники промышленности и коммунальной сферы, педагоги, медики, деятели культуры и общественные активисты.

Среди награжденных – главный агроном ТОО «Запорожье-Агро» Жаксынского района Светлана Петренко, которая уже четверть века работает в сельском хозяйстве и продолжает профессиональную династию.

«Уже 25 лет тружусь на родной земле, продолжаю дело своего отца, который тоже работал агрономом. Поэтому для меня особенно приятно, что мой труд получил такую высокую оценку. Сегодня в аграрной сфере оказывается хорошая государственная поддержка, которая помогает внедрять современные технологии и инновационные подходы в земледелии. Это открывает новые возможности для повышения эффективности работы», – подчеркнула Светлана Петренко.

Высоких государственных наград удостоены еще трое жителей Акмолинской области, которым награды вручил Президент Казахстана. Орденом «Барыс» III степени награжден директор ТОО «Ново-Приречное» Есильского района Валерий Тюркин. Медали «Ерен еңбегі үшін» вручены заведующей ясли-садом «Нұр бала» отдела образования Кокшетау Алданыш Айжарыковой и акиму села Тасоткель Жаркаинского района Сауле Саухимовой.

Особое место в церемонии заняло присвоение звания «Почетный гражданин Акмолинской области». Его удостоены государственный и общественный деятель Амангелды Сыздыков, председатели советов ветеранов Кокшетау и Акмолинской области Шияп Алиев и Ермек Нугуман, доктор сельскохозяйственных наук Болат Муканов, ветеран педагогического труда Куралай Идрисова и директор областного историко-краеведческого музея Құдайберлі Мырзабек.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов и солистов Акмолинской областной филармонии имени Үкілі Ыбырая. Со сцены прозвучали известные казахстанские произведения о родной земле, единстве народа и любви к Отечеству.