Юные борцы из пяти стран встретились на турнире в Зерендинском районе

В преддверии Дня Республики в Зерендинском районе на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и специализированной Зерендинской детско-юношеской спортивной школы прошёл республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза, академика Малика Габдуллина.

Организаторы отмечают, что соревнования ежегодно привлекают всё больше участников. В этом году в них приняли участие 19 команд из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

По итогам турнира золото завоевали Айдын Находкинский, Сайын-Белек Сат, Сайын-Белек Оюн (Российская федерация), Манас Сапар и Аргын Калихан (Казахстан), Азиз Фитрати, Юсуфчан Камалов, Аюбджан Бозарзода (Таджикстан), Размик Барсегян и Володя Петросян (Армения).