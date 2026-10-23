Музыка без границ: акмолинские артисты представили Казахстан в Индии и России

В честь Дня Республики Казахстан в Индии и России прошли праздничные концерты с участием акмолинских творческих коллективов. Мероприятия организованы Посольствами Республики Казахстан в этих странах при поддержке акима Акмолинской области Марата Ахметжанова.

В столице Индии Нью-Дели выступили народный фольклорный ансамбль «Арқа әуені» Зерендинского района, фольклорный ансамбль «Тарту» из города Косшы, а также солисты Диана Байзолла, Аслан Мухамедьяров, Айдын Хамза и Дінмұхаммед Амалбек. Артисты познакомили зарубежную публику с самобытностью казахской музыки, народными песнями и богатством национальных традиций.

Особое значение поездке придал тот факт, что для ансамблей «Арқа әуені» и «Тарту» выступление в Индии стало первым опытом участия в зарубежных культурных мероприятиях. Коллективы достойно представили регион на международной сцене, продемонстрировав самобытность национального искусства и богатство народных традиций.

Еще одно праздничное мероприятие прошло в Российской Федерации. В концерте приняли участие этно-эстрадный ансамбль «Тұмар» Дома культуры Целиноградского района и солисты Олжас Сүлеймен, Бекадил Мектепбергенов, Азамат Сакенов, Ермек Касым, Гулайша Аманжол и Айнур Байнулдинова.

Акмолинские артисты представили зарубежным зрителям произведения национального искусства и шедевры мировой классической музыки, познакомив публику с культурным многообразием Казахстана.