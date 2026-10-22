В Успеноюрьевке Бурбайского района открылось новое административное здание

В селе Успеноюрьевке Бурабайского района накануне Дня Республики открылось новое административное здание, объединившее пять учреждений: сельский акимат, медицинский и ветеринарный пункты, пункт полиции и пожарную службу. В церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Теперь сельчане смогут получать необходимые услуги в одном месте, не тратя время на посещение разных учреждений. Особое значение для жителей имеет медицинский пункт. Раньше пациентов принимали в приспособленном помещении, не отвечавшем необходимым условиям. Теперь медработники располагают комфортным пространством для приёма пациентов и оказания помощи.

«Главное, чтобы людям было комфортно. Теперь жители могут получить всю необходимую помощь в одном здании, не тратя время на поездки из одного места в другое. Создание таких условий – это прежде всего забота о людях и качестве их жизни», – отметил Марат Ахметжанов и вручил ключи от двух автомобилей для полицейского пункта.

Сельчане также отмечают удобство нового здания. Под одной крышей теперь находятся службы, к которым сельчане обращаются чаще всего, – от медицинской помощи до вопросов общественной безопасности.

Также в рамках рабочей поездки Марат Ахметжанов посетил центр активного долголетия в Щучинске. Глава региона поздравил ветеранов с наступающим праздником, пообщался с посетителями и ознакомился с работой творческих и досуговых кружков, которые помогают людям старшего поколения оставаться активными, раскрывать свои способности и находить единомышленников.