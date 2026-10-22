В Щучинске 35 семей получили ключи от новых квартир

В преддверии Дня Республики в Щучинске 35 семей из социально уязвимых категорий населения получили ключи от новых квартир. В церемонии вручения принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Строительство пятиэтажного жилого комплекса началось в октябре 2025 года. В доме предусмотрено 130 квартир, 75 из которых выкуплены акиматом для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди. До конца года планируется передать квартиры всем очередникам из числа социально уязвимых категорий населения.

«По итогам прошлого года Акмолинская область вошла в число лидеров среди северных и центральных регионов страны по темпам жилищного строительства. В регионе введено более 700 тысяч квадратных метров жилья, что позволило обеспечить квартирами порядка семи тысяч семей. С начала года ключи от новых квартир получили жители Кокшетау, Косшы, Аршалынского, Бурабайского, Буландынского, Егиндыкольского, Зерендинского и Сандыктауского районов. Сегодня эту добрую традицию продолжает Щучинск.

Такие результаты стали возможны благодаря последовательной реализации задач, поставленных Главой государства. Обеспечение граждан доступным жильем остается одним из важных приоритетов государственной политики», – отметил Марат Ахметжанов.

Для семьи Асета и Асель Оразалиных этот день стал особенно долгожданным. Супруги воспитывают четверых детей, в том числе ребенка с особыми потребностями. Семь лет семья ожидала своей очереди на жилье, и теперь у нее появилась собственная квартира.

«Эмоции просто переполняют, со вчерашнего дня не перестаем радоваться. Квартира просторная, с хорошим ремонтом – можно сразу заезжать и жить. Акимат района подарил нам холодильник. Очень благодарны за внимание и заботу. Здесь наши дети будут расти счастливыми, здоровыми и благополучными», – поделились новоселы.

За последние три года в Бурабайском районе более 500 семей из социально уязвимых категорий населения получили новое жилье. Работа в этом направлении продолжается: до конца года для граждан, состоящих в очереди, планируется выкупить еще 52 квартиры.