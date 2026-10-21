В Акмолинской области обсудили перспективы развития животноводства и реализацию совместного инвестиционного проекта по созданию мясомолочного агрокластера «Койтас» в районе Биржан сал с участием ТОО «Saryarka Agro Group». Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству с австрийскими партнёрами в области племенного животноводства и внедрения современных селекционных технологий.

Проект «Койтас» направлен на укрепление потенциала животноводства в регионе и увеличение производства мясомолочной продукции. ТОО «Saryarka Agro Group» инвестирует в строительство откормочной площадки на 10 тыс. голов КРС симментальской породы, молочного завода мощностью 100 тонн в день и мясокомбината на 100 голов в смену. Сопровождение австрийских партнёров позволит использовать передовой опыт в организации племенной работы, внедрении современных технологий и повышении эффективности производства.

«Районы Коргалжынский, Ерейментауский и Биржан сал обладают большим потенциалом для развития мясного кластера, создания современных откормочных площадок и перерабатывающих производств. Наше выгодное расположение и вхождение в Астанинскую агломерацию создают благоприятные условия для привлечения инвестиций. Мы готовы оказывать инвесторам всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов, содействовать в решении возникающих вопросов и создавать необходимые условия», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Генеральный директор компании «AAC» Герман Визер отметил, что австрийские технологии и консалтинговые услуги способствуют повышению эффективности и экологической устойчивости сельского хозяйства. Цифровизация позволяет оптимизировать использование удобрений, повышать урожайность и автоматизировать производственные процессы, современные решения в животноводстве обеспечивают постоянный мониторинг состояния животных. Всеми наработками в этой сфере австрийские аграрии готовы поделиться с акмолинскими коллегами.

По итогам встречи глава региона поручил ответственным государственным органам взять реализацию проекта на особый контроль и совместно с инвестором обеспечить дальнейшую проработку всех вопросов.