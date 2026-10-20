Промышленность и АПК: Акмолинская и Ленинградская области развивают сотрудничество

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и губернатор Ленинградской области Российской Федерации Александр Дрозденко подписали меморандум о сотрудничестве между регионами. Документ направлен на развитие деловых связей, обмен опытом и расширение взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и других сферах. Подписание состоялось в Астане в рамках круглого стола с участием представителей двух регионов.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения торговых связей, развития производственной кооперации и реализации совместных проектов. Особое внимание уделили агропромышленному комплексу, машиностроению и переработке сельскохозяйственной продукции.

Марат Ахметжанов отметил, что Акмолинская область заинтересована в укреплении партнерства с Ленинградской областью и развитии прямых связей между предприятиями.

«Мы заинтересованы в конкретных проектах, которые позволят предприятиям наших регионов находить надежных партнеров, расширять рынки сбыта и наращивать производство. В агропромышленном комплексе это глубокая переработка зерна и масличных культур, производство муки и комбикормов. В промышленности – кооперация в машиностроении, поставки комплектующих, обмен технологиями и локализация производства. Важно, чтобы наши договоренности воплощались в реальные проекты и создание новых рабочих мест», – подчеркнул аким.

Александр Дрозденко отметил, что оба региона имеют развитый агропромышленный комплекс и значительный потенциал для расширения взаимовыгодных связей. По его словам, сотрудничество может охватывать различные отрасли экономики и способствовать укреплению деловых контактов.

«Акмолинская и Ленинградская области имеют много точек соприкосновения. Наши регионы обладают значительным потенциалом в агропромышленном комплексе, промышленности и других отраслях. Уверен, что обмен опытом, развитие деловых контактов и совместная работа над перспективными инициативами позволят укрепить партнерство и открыть новые возможности для предприятий обеих областей», – отметил губернатор.

Участники круглого стола также обсудили взаимодействие в сфере образования и культуры, а также перспективы молодежных обменов.

Подписанный меморандум предусматривает развитие взаимовыгодных связей, содействие контактам между представителями бизнеса и заинтересованными организациями, проведение совместных мероприятий и обмен информацией по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В дальнейшем стороны намерены продолжить работу по определению перспективных направлений сотрудничества и проработке совместных инициатив, направленных на расширение торгово-экономических связей двух областей.