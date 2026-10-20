Развитие производственных площадок и расширение возможностей для трудоустройства осуждённых стали основными темами рабочей поездки заместителя акима Акмолинской области Алтынай Амреновой в учреждение № 7 КУИС МВД РК. Особое внимание уделили условиям труда, перспективам запуска новых производств и доступности медицинской помощи.

Сегодня в учреждении содержатся 878 человек, из них 247 заняты на производстве. Здесь работают предприятия, которые организовали выпуск востребованной продукции.

В частности, ТОО «Аламад-Сервис» производит межкомнатные двери, ТОО «Кажибаев» – корпусную мебель, ИП «Атека» – деревянные поддоны и другую продукцию деревообработки. Филиал ТОО «Новопэк» и ТОО «Асыл-Арман» выпускают мешки для сыпучей продукции, ИП «Ботай» – керновые ящики и мешки для геологоразведки. Также работают 2 швейных конвеера, закройный цех, обувной цех, на базе которых действуют швейное производство, цеха по изготовлению изделий из кожи, автомобильных чехлов и др.

Свободные производственные площади позволяют расширить действующие предприятия и запуск новых проектов, что позволит увеличить объёмы выпуска продукции и создать дополнительные рабочие места. Для осуждённых такая занятость означает заработок, получение профессиональных навыков и подготовку к возвращению в социальную среду.

В медицинской части учреждения проводятся профилактические осмотры и обязательные скрининговые исследования. При наличии медицинских показаний обеспечиваются дополнительные обследования и динамическое наблюдение.

Для повышения доступности медицинской помощи применяется аппаратно-программный комплекс Med365, позволяющий проводить экспресс-обследования на месте без выезда в медицинские учреждения, измерять основные показатели здоровья и передавать результаты для дистанционных консультаций специалистов. Также функционируют стоматологический кабинет и дневной стационар.

Для повышения качества оказываемой медицинской помощи в настоящее время завершается разработка проектной документации на строительство новой врачебной амбулатории.