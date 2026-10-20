В Акмолинской области проходит международный турнир среди беркутчи «Қансонар-2026»

В селе Айдарлы Зерендинского района Акмолинской области проходит международный турнир среди беркутчи «Қансонар-2026» имени Мәсіп Батырханұлы. В соревнованиях принимают участие 50 человек из Казахстана и зарубежных стран. Турнир продлится до 22 октября.

Участники представляют девять регионов Казахстана, включая области Жетысу, Алматинскую, Абайскую, Карагандинскую, Актюбинскую, Акмолинскую и Жамбылскую, а также города Астану и Шымкент. Кроме того, на турнир приехали гости из Турции, России и Монголии.

В соревнованиях задействованы 49 беркутов, 15 балобанов и 10 ястребов. Сегодня участники демонстрируют мастерство охоты с беркутами, а завтра пройдут состязания с участием балобанов и ястребов.

Главная цель турнира заключается в сохранении национальных ценностей, развитии традиционного казахского искусства охоты с ловчими птицами и его популяризации на международном уровне. Соревнования также способствуют передаче культурного наследия молодому поколению и обмену опытом между беркутчи.

Особый интерес представляет участник из российского Алтая, представитель казахского рода Каршыганов. По информации организаторов, его предки занимались беркутчи, и сегодня он продолжает семейную традицию.

Турнир посвящен памяти Мәсіпа Батырханұлы, внесшего вклад в сохранение национального наследия. Выбор села Айдарлы также имеет историческое значение: эти места связаны с именем Дүйсен би Есенберліұлы, известного искусством охоты с ловчими птицами. Предания о нём и его беркуте Алабас отражают глубокое уважение казахского народа к этому древнему ремеслу.

Международный турнир «Қансонар-2026» объединяет мастеров традиционной охоты, помогает сохранять национальные традиции и знакомит широкую аудиторию с богатым культурным наследием казахского народа.