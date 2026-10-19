В регионе расширяют туристическую инфраструктуру, создавая новые места для отдыха жителей и гостей Астанинской агломерации.

В селе Аккаин Целиноградского района открылся экопарк Dara Resort. Новый объект призван стать точкой притяжения для любителей природы и семейного отдыха. В церемонии открытия принял участие заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов.

С момента технического открытия экопарк посетили около 1,5 тысячи человек. Интерес к объекту подтверждает востребованность загородного отдыха вблизи столицы.

На территории обустроены зоны отдыха, беседки и смотровые площадки, проложены пешеходные маршруты общей протяженностью 2,4 километра. Также высажено 200 деревьев. В перспективе здесь планируется организовать веревочный парк и продлить прогулочные маршруты.

«По поручению Главы государства мы уделяем особое внимание развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной среды для населениярегиона. Реализация проектов по созданию экопарков позволит расширить возможности для отдыха на природе, в том числе для жителей Астанинской агломерации. Важно, чтобы у людей было больше доступных и благоустроенных мест, где можно провести время с семьей и отдохнуть от городской суеты», – отметил Ернар Жаркешов.

Dara Resort стал частью масштабной работы по развитию экологического туризма в регионе. Всего в Акмолинской области планируется создать семь экопарков. В начале 2026 года аналогичный объект открылся в Зеренде, еще один крупный экопарк создается в Акколе на территории резиденции Wyndham. Таким образом, до конца текущего года в регионе будут работать три экопарка.

В 2027 году планируется открыть еще два объекта – в Аршалынском и Целиноградском районах. Еще один экопарк в областном центре намечен к открытию в 2028 году.