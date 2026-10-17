Марат Ахметжанов встретился с 90-летними аксакалами Кокшетау

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил аксакалов Корабая Шамганова и Зулкарная Нугыманова, которым в этом году исполняется 90 лет. Глава региона поздравил юбиляров и поблагодарил за многолетний труд и вклад в развитие области.

В ходе беседы Марат Ахметжанов отметил, что старшее поколение играет важную роль в жизни общества. Опыт и мудрость ветеранов служат ориентиром для молодежи, а их участие в общественной жизни помогает сохранять преемственность поколений и передавать национальные ценности.

Корабай Шамганов 35 лет проработал в механизированной колонне № 57, пройдя путь от главного инженера до заместителя начальника. Он внес весомый вклад в развитие энергетической отрасли. Среди его наград – медали «50 лет освоения целинных и залежных земель», «80 лет Победы» и медаль к 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

На заслуженном отдыхе Корабай Шамганов продолжает заниматься общественной деятельностью: участвует в патриотическом воспитании молодежи, увлекается шахматами, представлял Кокшетау на региональных турнирах среди ветеранов и был главным судьей городских соревнований. Вместе с супругой Рауза Козайдаровной он воспитал шестерых детей.

Зулкарнай Нугыманов посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. За годы работы механизатором, трактористом, бригадиром и управляющим совхоза он внес вклад в развитие аграрной отрасли. Его заслуги отмечены орденом «Еңбек Қызыл Ту», почетным знаком «Құрмет белгісі» и юбилейными медалями. Вместе с супругой он вырастил шестерых детей — трех сыновей и трех дочерей.

Встречи с представителями старшего поколения позволяют выразить уважение людям, чей труд и жизненный путь стали частью истории региона. Сохранение их наследия и создание условий для активного участия в жизни общества остаются важными задачами для укрепления связи между поколениями.