В Кокшетау открыли парк «Бірлік» в рамках акции «Таза Қазақстан»

В преддверии Дня Республики в Акмолинской области открыли парк «Бірлік» – новое общественное пространство для отдыха жителей. Проект стал частью системной работы по озеленению, благоустройству населенных пунктов и развитию комфортной городской среды. В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Марат Ахметжанов.

Выступая на мероприятии, глава региона подчеркнул, что сохранение природы и забота об окружающей среде должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Именно с конкретных дел – высадки деревьев, поддержания чистоты и бережного отношения к родному краю – начинается формирование экологической культуры.

«Принцип «Таза Қазақстан» формирует созидательное мировоззрение и объединяет граждан вокруг общей цели. Инициированная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым акция направлена на развитие экологической культуры и повышение ответственности каждого за состояние окружающей среды. В городах и районах Акмолинской области на регулярной основе проводятся экологические акции, субботники, марафоны, мероприятия по озеленению и санитарной очистке территорий, а также информационно-просветительская работа», – отметил Марат Ахметжанов.

С начала 2026 года в регионе проведено более 1 000 экологических мероприятий, объединивших свыше 17 тысяч человек. Работа охватывает города и сельские населенные пункты, вовлекая жителей в благоустройство территорий и сохранение природного богатства края.

Особое внимание уделяется озеленению. В текущем году деревья высажены на площади 2,8 тыс. гектаров – всего около 16 млн саженцев. За пять лет, с 2021 по 2025 год, лесные насаждения созданы на территории площадью 11 тыс. гектаров, где высадили 74 млн деревьев.

Параллельно в регионе развивают общественные пространства, создавая условия для комфортного отдыха и досуга. В числе таких проектов – парки «Көк Шалғын» и «Жаңа жағалау» в Кокшетау, а также парк «Умай Ана» в Щучинске. Новый парк «Бірлік» дополняет эту инфраструктуру, предоставляя жителям еще одно место для прогулок, семейного отдыха и общения.