Птицефабрика «Ақкөл Құс» увеличит производственные мощности до 200 млн яиц в год

В Акмолинской области расширят птицефабрику «Ақкөл Құс», что позволит увеличить ее производственную мощность с 90 до 200 млн яиц в год. Проект предусматривает строительство новых корпусов и модернизацию производственной инфраструктуры. С планами развития предприятия в ходе рабочей поездки ознакомились аким области Марат Ахметжанов и вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин.

Птицефабрика работает с 2014 года и специализируется на производстве пищевого куриного яйца. Сегодня здесь действуют шесть корпусов для кур-несушек и два корпуса для выращивания молодняка, а также собственный кормоцех и яйцесклад с сортировочным оборудованием. По состоянию на 1 октября 2026 года поголовье птицы превышает 300 тыс. голов, а с начала года произведено 48 млн яиц.

Продукция поставляется в Акмолинскую и Южно-Казахстанскую области, Астану, Кокшетау, а также в Кыргызстан. За последние два года на предприятии обновили оборудование для содержания и выращивания птицы.

«Новый этап развития предусматривает строительство четырех современных корпусов для кур-несушек общей вместимостью 324 тыс. голов. По расчетам предприятия, это позволит дополнительно производить до 110 млн яиц в год. В результате общая производственная мощность увеличится до 200 млн штук ежегодно.

Помимо новых корпусов, проект включает строительство помещения для выращивания молодняка, возведение яйцесклада с сортировочной линией мощностью до 30 тыс. яиц в час и расширение кормоцеха. Обновление инфраструктуры позволит организовать производственные процессы с учетом увеличения поголовья, повысить эффективность работы и снизить себестоимость продукции», - говорит директор птицефабрики Ерхат Таженов.

Проектно-сметная документация уже подготовлена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительные работы планируется начать в ноябре 2026 года. Поставка и монтаж оборудования из Китая и Европы намечены на следующий год. Завершить первый этап рассчитывают в апреле 2027 года, а на полную проектную мощность выйти к середине 2028 года.

Реализация проекта позволит создать 71 новое рабочее место. В настоящее время на птицефабрике трудятся около 80 человек.

Развитие предприятия станет частью работы по увеличению производства отечественной сельскохозяйственной продукции в регионе. По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, за счет расширения действующих птицефабрик и реализации новых инвестиционных проектов к 2028 году планируется довести производство пищевого яйца в области до 1 млрд штук в год.

Сегодня регион обеспечивает около 15% потребности Казахстана в пищевом яйце и производит порядка 30% мяса птицы в стране.