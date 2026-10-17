В городе Кокшетау Акмолинской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest.

В преддверии празднования Дня Республики в городе Кокшетау Акмолинской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest». Акции стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно. Покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. На эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения продовольственных и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

Ниже представлены отдельные перечни торговых объектов, участвующих в каждой из акций, с указанием адресов их расположения.

Пресс-служба акимата Акмолинской области

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканской акции «Republic Day»

ТРЦ «РИО» — г. Кокшетау, ул. С. Жунусова, 7/1

ТЦ «Электротоваров» — г. Кокшетау, ул. А. Пушкина, 46В

ТД «Жумбактас» — г. Кокшетау, ул. П. Осипенко, 21

ТД «Глобус» — г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 55

ТД «Астана» — г. Кокшетау, ул. Ю. Гагарина, 60

ТД «Нур» — г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 12

ТД «Жибек Жолы» — г. Кокшетау, ул. Т. Сулейменова, 2д

Салон женской верхней одежды «Персона» — г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 109

ТД «Арбат» — г. Кокшетау, ул. Биржан Сал, 46

ТД «Цум» — г. Кокшетау, ул. А. Кунанбаева, 82

ТД «Armand» — г. Кокшетау, ул. А. Байтурсынова, 59

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканской акции «Bereke Fest»

Супермаркет «Орда» — г. Акколь, ул. Т. Бегельдинова, 26

Супермаркет «Аймер» — г. Кокшетау, мкр. Центральный, 24г

Супермаркет «Лайм» — г. Кокшетау, ул. Акана Серы, 137

Супермаркет «Inmart» — г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 41

ТД «Кристалл» — г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 173

Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, ул. Наурызбай батыра, 138

Супермаркет «SMALL» — г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 228/1

Оптомаркет «VOSTOK» — г. Кокшетау, ул. Ж. Ташенова, 129Б

Оптомаркет «Кулагер» — г. Кокшетау, ул. Қызыл Жар, 20/1

Супермаркет «Семейный» — г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 128

Рынок «Восточный» — г. Кокшетау, ул. Ж. Ташенова, 129Б/5

Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, ул. Акана Серы, 73

Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, мкр. Васильковский, 26а

Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, мкр. Васильковский, 1