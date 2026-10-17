Анонс
В городе Кокшетау Акмолинской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest.
В преддверии празднования Дня Республики в городе Кокшетау Акмолинской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest». Акции стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно. Покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. На эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения продовольственных и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
Ниже представлены отдельные перечни торговых объектов, участвующих в каждой из акций, с указанием адресов их расположения.
Пресс-служба акимата Акмолинской области
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканской акции «Republic Day»
ТРЦ «РИО» — г. Кокшетау, ул. С. Жунусова, 7/1
ТЦ «Электротоваров» — г. Кокшетау, ул. А. Пушкина, 46В
ТД «Жумбактас» — г. Кокшетау, ул. П. Осипенко, 21
ТД «Глобус» — г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 55
ТД «Астана» — г. Кокшетау, ул. Ю. Гагарина, 60
ТД «Нур» — г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 12
ТД «Жибек Жолы» — г. Кокшетау, ул. Т. Сулейменова, 2д
Салон женской верхней одежды «Персона» — г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 109
ТД «Арбат» — г. Кокшетау, ул. Биржан Сал, 46
ТД «Цум» — г. Кокшетау, ул. А. Кунанбаева, 82
ТД «Armand» — г. Кокшетау, ул. А. Байтурсынова, 59
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканской акции «Bereke Fest»
Супермаркет «Орда» — г. Акколь, ул. Т. Бегельдинова, 26
Супермаркет «Аймер» — г. Кокшетау, мкр. Центральный, 24г
Супермаркет «Лайм» — г. Кокшетау, ул. Акана Серы, 137
Супермаркет «Inmart» — г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 41
ТД «Кристалл» — г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 173
Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, ул. Наурызбай батыра, 138
Супермаркет «SMALL» — г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 228/1
Оптомаркет «VOSTOK» — г. Кокшетау, ул. Ж. Ташенова, 129Б
Оптомаркет «Кулагер» — г. Кокшетау, ул. Қызыл Жар, 20/1
Супермаркет «Семейный» — г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 128
Рынок «Восточный» — г. Кокшетау, ул. Ж. Ташенова, 129Б/5
Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, ул. Акана Серы, 73
Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, мкр. Васильковский, 26а
Супермаркет «Союз» — г. Кокшетау, мкр. Васильковский, 1