В селе Енбек Аккольского района начала работу роботизированная молочно-товарная ферма ТОО «Енбек» на 900 голов. Это первый в Казахстане комплекс такого масштаба с подобным уровнем роботизации, где основные производственные процессы выполняются автоматически, а участие человека сведено к минимуму. Роботизированные системы обеспечивают доение, а специальное оборудование отвечает за кормление животных и поддержание необходимых условий их содержания. С работой предприятия ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Общая стоимость проекта составляет 8,1 млрд тенге. Из них 3,1 млрд тенге выделено при участии АО «СПК «Кокше», еще 5 млрд тенге составляют собственные средства хозяйства.

«Особенно символично, что открытие комплекса приурочено к 35-летию Дня Республики Казахстан – празднику, который олицетворяет независимость, единство и стремление нашей страны к развитию. Запуск такого предприятия – важный шаг в развитии молочного животноводства региона. Проект реализуется в рамках кластера программы развития животноводства, инициированной Президентом, при финансовой поддержке государства.

До конца года в Акмолинской области планируется открыть еще две крупные МТФ: в Атбасарском районе на 760 голов, а в Бурабайском – на 1 400 голов. На базе последнего проекта также предусмотрен запуск молокоперерабатывающего завода», – отметил Марат Ахметжанов.

На сегодняшний день в хозяйство ТОО «Енбек» завезено более 770 голов крупного рогатого скота, в том числе 300 голов голштинской черно-пестрой породы из Дании. Также здесь содержится племенное поголовье и нетели. После выхода на проектную мощность комплекс сможет разместить 900 дойных коров, а ожидаемый годовой надой составит 4 230 тонн молока.

Ключевая особенность комплекса – высокий уровень роботизации. Здесь установлено 12 доильных роботов немецкого производителя GEA Westfalia. Стоимость оборудования составила 1,9 млрд тенге.

«На комплексе установлены роботы для обслуживания 900 дойных коров. Помимо автоматизированного доения, внедрены системы климат-контроля, подачи кормов и уборки навоза. Большинство ежедневных операций выполняется без непосредственного участия человека. При этом специалисты контролируют работу оборудования и следят за состоянием животных. Наша цель – получать до 8,5 тысячи литров молока от одной коровы в год», – рассказал руководитель фермы Куаныш Ракишев.

Как отмечает Ракишев, комплексный подход к организации работы позволяет соблюдать санитарные требования и поддерживать стабильное качество сырья. Молоко, полученное на предприятии, уже поступает на ТОО «Гормолзавод», где из него выпускают различные молочные продукты, в том числе популярное мороженое.

Развитие молочного животноводства укрепляет позиции Акмолинской области как одного из ведущих аграрных регионов страны и продовольственного пояса столицы. Сегодня в регионе производится около 90 тысяч тонн товарного молока, а за последние два года его выпуск увеличился в 1,8 раза.