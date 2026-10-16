Программа реновации в Кокшетау: от ветхого жилья к современной городской среде

В ходе рабочей поездки по Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом реализации программы реновации, в рамках которой в областном центре возводятся новые жилые комплексы и создаются условия для комплексного обновления городской среды.

Программа направлена прежде всего на решение жилищного вопроса семей, нуждающихся в улучшении условий проживания. В 2026 году более тысячи семей из категории социально уязвимых слоев населения в Акмолинской области получат новое кредитное жилье. При этом порядка 700 квартир будет приобретено в домах, строящихся по программе реновации. Работа в этом направлении уже ведется: только в районе «Автогородок» демонтированы 37 ветхих домов, переселено 187 жителей, а в перспективе еще 130 собственников ветхого жилья поэтапно переселят в новые квартиры.

Основные строительные работы развернутся в микрорайоне Сарыарка, где предусмотрено масштабное возведение жилых комплексов. При поддержке акимата СПК «Kokshe» переданы пять незавершённых объектов в микрорайоне Сарыарка – позиции А, В, Г, Д и 4, строительство которых ранее было начато акиматом города. Их завершение позволит сформировать дополнительный жилищный фонд для переселения.

На площадках работают три подрядные организации. При проектировании домов особое внимание уделено обеспечению жильем представителей категории СУСН: в каждом жилом комплексе предусмотрены квартиры по программе кредитного жилья. По пяти позициям предусмотрено получение 81 квартиры в качестве возвратной доли в счёт средств, ранее затраченных акиматом города Кокшетау. Одновременно застройщики должны обеспечить благоустройство прилегающих территорий, оборудовать детские и спортивные площадки, высадить зеленые насаждения. По всем объектам определены сроки завершения строительства, большинство домов планируется сдать в эксплуатацию уже в 2027 году.

Дополнительно прорабатывается реновация аварийного дома по улице Вернадского, 11. На его месте предусмотрено строительство 75-квартирного жилого дома с коммерческими помещениями. возвратная доля — 13 квартир для переселения жителей «Автогородка».

«Главное – обеспечить жителей города комфортным жильем. Для этого в тесном партнерстве работают акимат, местные исполнительные органы и застройщики. Снижать темпы строительства мы не намерены, при этом важно не ограничиваться только реализацией отдельных проектов. Необходимо обеспечить надлежащее содержание благоустроенных территорий, сохранность зеленых насаждений и поддержание общественных пространств в хорошем состоянии», – отметил глава региона.

Вместе с тем программа реновации не ограничивается сносом ветхого жилья и строительством новых квартир. Она также предусматривает обновление городских территорий и развитие инфраструктуры, чтобы бывшие проблемные участки получали новое назначение и становились частью современной городской среды.

Так, на месте аварийного здания спортивной школы по улице Сейфуллина планируется построить 14-этажный жилой комплекс с подземным паркингом. При этом спортивная школа сохранит свое назначение и разместится на втором этаже нового здания. Для нее предусмотрят отдельный вход, что позволит обеспечить удобство и безопасность юных спортсменов.

Еще один проект запланирован на территории бывшего радиозавода, где в 2028 году появится жилой комплекс. Компания-застройщик также намерена реконструировать два четырехэтажных корпуса, в которых разместятся мини-отель и бизнес-центр. В дальнейшем территорию дополнят прогулочной зоной с выходом к набережной, а также новой школой.

Напомним, программа реновации в Кокшетау стала одним из успешных примеров обновления городской среды в Казахстане. Проект реализуется при поддержке СПК «Kokshe» и направлен на поэтапное освобождение областного центра от ветхих строений, улучшение жилищных условий горожан и формирование современного архитектурного облика города.