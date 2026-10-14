Назначен руководитель управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области

Распоряжением акима Акмолинской области Али Мұхаммедұлы Алиев назначен руководителем Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

Алиев родился 16 апреля 1991 года в селе Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области.

В 2014 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.

В 2024 году окончил Московский институт юриспруденции. Имеет высшее образование по специальностям «Естествознание» и «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2015 году коммерческим директором ТОО «СпецТрейд ТМ» в Астане.

С 2016 по 2017 год работал директором Фонда развития предпринимательства и промышленности «Атамекен» Аршалынского района Акмолинской области.

С 2017 по 2020 год занимал должность заместителя директора Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по Акмолинской области.

С 2020 по 2023 год работал советником директора ТОО «СпецТрейд ТМ».

С 2023 по 2024 год занимал должность директора по развитию ТОО «Azia-Tech».

С 2024 по 2026 год работал заместителем председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «KOKSHE».