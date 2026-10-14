В Акмолинской области за счет частных средств построят вышки связи в сельской местности

ТОО «Ауыл Телеком» планирует за собственные средства строить в Акмолинской области антенно-мачтовые сооружения для базовых станций мобильных операторов. Проект направлен на расширение доступа к интернету в сельских населенных пунктах, в том числе отдаленных. Соглашение о сотрудничестве компания подписала с региональным управлением цифровизации и архивов региона.

Стороны намерены совместно работать над устранением проблем со связью и повышением доступности цифровых услуг для сельских жителей.

На встрече компания презентовала проект и основные направления его реализации. Участники также обсудили привлечение инвестиций и перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Мы убеждены, что цифровизация – это прежде всего про людей и равные возможности. Не имеет значения, сколько человек живет в населенном пункте, – ни одно село не должно оставаться без внимания. В рамках задач, обозначенных Главой государства, мы продолжаем работу по обеспечению сельских населенных пунктов качественным интернетом. Как бы далеко ни находилось село и как бы сложно ни было прокладывать сети, у ребенка в ауле должен быть такой же доступ к знаниям, как у его сверстника в городе. Качественный интернет открывает перед детьми доступ к современным знаниям, молодежи помогает осваивать новые профессии, а предпринимателям – выходить на новые рынки. Развивая цифровую инфраструктуру, мы создаем дополнительные возможности для жителей региона», – подчеркнул руководитель облуправления цифровизации и архивов Мағжан Ержан.

В компании отмечают, что для подключения сельских населенных пунктов необходимы разные технические решения с учетом особенностей территории и численности населения. Одно из приоритетных направлений – беспроводной интернет по технологии FWA, которая позволяет предоставлять широкополосный доступ без прокладки кабеля непосредственно к каждому дому.

«Мы стремимся внедрять в сельской местности современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. У нас есть конкретные планы, однако их реализация во многом зависит от наличия инфраструктуры. В стране есть населенные пункты, где живут тысячи семей, и небольшие села, состоящие всего из нескольких десятков домов. Поэтому мы определили ключевые направления работы, первое из которых – развитие беспроводного интернета по технологии FWA», – отметил генеральный директор ТОО «Ауыл Телеком» Амирали Сейлов.

Подписанный меморандум станет основой для дальнейшей совместной работы. Для жителей это означает больше возможностей пользоваться государственными онлайн-услугами, получать образование дистанционно, развивать собственное дело и пользоваться современными цифровыми сервисами.

Проект дополнит уже реализуемые в регионе меры по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Доступный Интернет» высокоскоростную оптоволоконную связь планируется провести в 281 село. Спутниковые терминалы нового поколения, включая Starlink и OneWeb, уже работают в 80 сельских населенных пунктах. Кроме того, на ключевых автомобильных трассах строятся новые вышки связи.

Из 90 выявленных в регионе участков с неустойчивой или отсутствующей связью проблему удалось решить на 71 участке.