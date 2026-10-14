Под председательством заместителя акима Акмолинской области Алтынай Амреновой прошло заседание областной комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений с участием представителей государственных органов и социальных партнеров.

В ходе заседания рассмотрены вопросы погашения задолженности по социальным платежам, обеспечения безопасных условий труда, производственного травматизма и соблюдения требований трудового законодательства.

Отмечено, что с начала года задолженность по социальным платежам в области снизилась на 10% – с 903,3 млн до 812,9 млн тенге. Вместе с тем в отдельных регионах, в том числе в городе Косшы, Аккольском, Аршалынском и Буландынском районах, отмечен рост задолженности. Участники обсудили причины ее образования и меры по погашению.

Отдельное внимание уделено обеспечению безопасных условий труда на предприятиях железнодорожной отрасли и предупреждению производственного травматизма. Был продемонстрирован показательный видеоролик о соблюдении требований техники безопасности при строительстве многопрофильной областной больницы в городе Кокшетау.

Заместитель руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда по Акмолинской области Уакыт Бейсембаев проинформировал участников о причинах несчастных случаев на производстве. В частности, рассмотрены обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии ТОО «Capital Projects LTD» и на руднике «Бестобе» ТОО «Казахалтын» летом текущего года. Представители предприятий доложили о причинах происшествий и мерах по их предупреждению.

Также рассмотрены вопросы расхождений между сведениями Единой системы учета трудовых договоров и данными об обязательных пенсионных взносах, а также соблюдения требований по обязательному страхованию работников от несчастных случаев.

По итогам заседания обозначены задачи по дальнейшему сокращению задолженности по социальным платежам, усилению профилактики производственного травматизма и обеспечению соблюдения трудовых прав работников.