Акмолинская область расширяет международное сотрудничество в агропромышленности и переработке редкоземельных металлов. В рамках Казахстанско-Бельгийского делового совета с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Короля Бельгии Филиппа и Королевы Матильды аким региона Марат Ахметжанов подписал трехстороннее соглашение с бельгийскими компаниями Linagro NV и Scaldis-Ruien NV. Кроме того, с австралийскими инвесторами обсуждается реализация проекта стоимостью 150 млн долларов в Степногорске.

Соглашение с бельгийскими компаниями направлено на увеличение экспорта масличных и зерновых культур Акмолинской области и расширение географии поставок. Планируется, что через балтийские порты и Бельгию сельхозпродукция региона будет поставляться на европейские рынки.

«Акмолинская область – один из ведущих агропромышленных регионов Казахстана. В 2026 году площадь посевов масличных культур составляет около 838 тыс. гектаров. Сейчас у нас строятся два завода по глубокой переработке зерна. Мы создаем все условия для инвесторов и сопровождаем проекты на всех этапах – от идеи до реализации. Готовы помочь бельгийским компаниям в решении вопросов логистики при экспорте масличных культур», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Еще одним направлением сотрудничества стала переработка редкоземельных металлов. На площадке Aqmola Invest глава региона встретился с представителями австралийской компании Lindian Resources Ltd., специализирующейся на производстве смешанного карбоната редкоземельных металлов для изготовления постоянных магнитов, которые находят применение в полупроводниковой промышленности, в том числе для изготовления батарей электромобилей и компьютерных чипов.

Стороны обсудили проект стоимостью 150 млн долларов США, который предусматривает модернизацию действующего предприятия и строительство нового завода по переработке редкоземельного сырья в Степногорске. Планируется создать 228 рабочих мест, в том числе восстановить 144 рабочих места на простаивающем производстве. Ожидается, что ежегодные поступления в местный бюджет составят не менее 300 млн тенге.

Степногорск выбран для реализации проекта не случайно: в городе есть необходимая промышленная база и квалифицированные кадры.

В перспективе инвесторы планируют наладить здесь производство постоянных магнитов, востребованных в полупроводниковой промышленности и других высокотехнологичных отраслях. Подобные производства сегодня есть только в Китае и Эстонии. Таким образом, при реализации проекта Степногорск может стать третьей площадкой в мире с таким производством. Новый завод также может привлечь в регион сопутствующие предприятия, создать условия для развития машиностроения и расширить промышленную кооперацию.

Технология, предлагаемая австралийскими инвесторами, полностью безопасна для окружающей среды и здоровья населения, так как не использует радиоактивное сырье и соответствует современным международным стандартам.

Проект находится на контроле Премьер-Министра Республики Казахстан и профильных министерств. Аким области подтвердил готовность оказывать инвесторам всестороннюю поддержку и содействовать оперативному решению вопросов в пределах своей компетенции.

Развитие обоих направлений соответствует задачам, поставленным Главой государства: расширять переработку сельхозпродукции, развивать отрасль критических минералов и создавать производства с высокой добавленной стоимостью.