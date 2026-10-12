Три деятеля культуры удостоены почетного звания «Ақмола облысының құрметті азаматы»

Почетного звания «Ақмола облысының құрметті азаматы» удостоены три представителя культуры и искусства, внесшие значительный вклад в развитие национального искусства и сохранение культурного наследия. Звание присваивается за особые заслуги перед регионом, многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в его развитие. Соответствующие кандидатуры утвердили депутаты областного маслихата на очередной сессии.

Среди награжденных — уроженка Зерендинского района Капаш Кулышева, заслуженный деятель Казахстана, певица, профессор и педагог. В 1978 году она завоевала Гран-при международного конкурса XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване. На протяжении многих лет певица представляет казахское песенное искусство за рубежом, а с 2010 года преподает в Казахском национальном университете искусств в Астане. Ее заслуги отмечены орденом «Құрмет».

Почетного звания также удостоен Баянғали Алимжанов – поэт, писатель, драматург, акын, режиссер и заслуженный деятель Казахстана. Уроженец Степняка известен произведениями в различных литературных жанрах и вкладом в развитие театра и кинематографа. В 2006 году по его инициативе была открыта киностудия «Паң Нұрмағамбет». Баянғали Алимжанов как единственный манасчи в Казахстане получил из рук Президента Кыргызстана Садыра Жапарова государственную награду – орден «Достык».

Третья обладательница звания – Жибек Багисова, народная артистка Казахстана, актриса Акмолинского областного казахского музыкально-драматического театра имени Шахмета Кусаинова. За годы творческой деятельности она создала множество ярких сценических образов и внесла значительный вклад в развитие театрального искусства Кокшетау. Ее заслуги отмечены орденом «Парасат», медалью «ҚР тәуелсіздігіне 20 жыл», множеством благодарственных писем и почетных грамот.