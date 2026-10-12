Акмолинские аграрии посетили выставку и племенные хозяйства во Франции и Австрии

Акмолинская область продолжает развивать животноводство, делая ставку на племенную работу, льготное кредитование и закупку высокопродуктивного скота. В рамках рабочего визита во Францию и Австрию делегация области посетила международную выставку SOMMET DE L’ÉLEVAGE – 2026, племенные хозяйства и селекционные центры, а также приняла участие в аукционе крупного рогатого скота.

Поездка позволила акмолинским сельхозтоваропроизводителям ознакомиться с европейскими технологиями разведения и содержания животных, изучить предложения по закупке племенного скота и обсудить сотрудничество с зарубежными партнерами.

Во Франции делегация посетила международную выставку SOMMET DE L’ÉLEVAGE – 2026 в городе Клермон-Ферран. Участники ознакомились с достижениями в области селекции и генетики, кормопроизводства и цифрового управления хозяйствами. Отдельное внимание уделили мясным и молочным породам, в том числе шароле, лимузин, обрак, монбельярд и симментальской.

В Австрии делегация провела встречи с представителями Fleckvieh Austria, Genetic Austria и Austrian Agricultural Cluster, посетила племенные хозяйства, селекционные центры и молочно-товарные фермы. Одной из основных тем стало разведение симментальского скота, который отличается сочетанием молочной и мясной продуктивности.

Практическим этапом поездки стало участие в аукционе племенного скота, где акмолинские фермеры смогли оценить предложения и рассмотреть возможность приобретения животных для своих хозяйств. По словам руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Нурбека Бадыракова, предложенные цены позволяют рассматривать закупку скота мясо-молочного направления. С европейскими партнерами также обсудили возможные поставки животных в Казахстан и перспективы дальнейшего сотрудничества.

«В Акмолинской области принят комплексный план развития животноводства. Наша задача – наращивать поголовье крупного рогатого скота и повышать продуктивность хозяйств. По поручению руководства области мы участвуем в специализированных выставках и аукционах во Франции и Австрии. Сейчас изучаем предложения на аукционе симментальского скота, отбираем животных мясо-молочного направления», – отметил Нурбек Бадыраков.

Для развития отрасли в регионе также расширяют финансовые возможности фермеров. Акмолинская область стала первым регионом Казахстана, где началась практическая реализация программ льготного кредитования животноводства «Игілік» и «Береке». Первые сельхозтоваропроизводители уже получили финансирование по программе «Береке».

Через социально-предпринимательскую корпорацию «KOKSHE» в регион поступило порядка 15 млрд тенге. В целом на реализацию программ «Игілік» и «Береке» Аграрная кредитная корпорация планирует направить Акмолинской области 26 млрд тенге. Фермеры уже приступают к закупке скота за рубежом.