Программа«Ауыл аманаты»: в Жаркаинском районе развивается животноводство

Акмолинские сельхозтоваропроизводители активно пользуются возможностями программы «Ауыл аманаты», которая позволяет сельским жителям не только открыть собственное дело, но и расширить уже действующее хозяйство. Одним из направлений программы «Ауыл аманаты» является развитие животноводства.

Один из примеров – житель села Донское Жаркаинского района Мереке Исмагулов. Он получил кредит в размере 10,8 млн теңге на увеличение поголовья крупного рогатого скота и приобрел 18 голов.

«Несколько лет я занимаюсь реализацией мяса. Теперь хочу развивать собственное хозяйство и увеличивать поголовье. Программа «Ауыл аманаты» дала мне такую возможность», – отметил предприниматель.

«Востребованными направлениями в нашем районе остаются животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции и другие виды сельского предпринимательства. Мы продолжаем оказывать необходимую поддержку и сопровождение. На сегодняшний день еще 5 проектов по программе ожидают положительного заключения», – отметил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жаркаинского района Биржан Хасенеев.

В районе сохраняется высокий интерес к мерам государственной поддержки. В рамках программы «Кең Дала-2» по Жаркаинскому району подано 10 заявок на сумму около 5 млрд теңге.

За последние два года сельхозтоваропроизводители района приобрели 83 единицы современной сельскохозяйственной техники, более 85% из которых приобретено с использованием государственных программ льготного финансирования.