Международный фестиваль настольного тенниса прошел в Кокшетау

В Кокшетау прошел международный фестиваль настольного тенниса ROAD TO ASTANA 2027, посвященный предстоящему чемпионату мира, который впервые в истории Казахстана состоится в Астане с 22 по 30 мая 2027 года. Центральным событием стала презентация официального флага Международной федерации настольного тенниса (ITTF), который путешествует по регионам страны. Для жителей и гостей города организовали мастер-классы профессиональных спортсменов, показательные игры, свободные занятия за теннисными столами и интерактивные площадки.

Заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев отметил, что для региона большая честь стать частью проекта, объединяющего любителей спорта в преддверии мирового первенства.

«Для нашей области большая честь принять эстафету официального флага чемпионата мира и стать частью проекта ROAD TO ASTANA 2027. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития массового спорта и создания условий для занятий физической культурой. Уверен, что предстоящий чемпионат мира привлечет еще больше внимания к настольному теннису, а подобные мероприятия дадут дополнительный импульс его развитию в нашем регионе.

Сегодня в Акмолинской области настольным теннисом систематически занимаются более 1 500 человек в 18 детско-юношеских спортивных школах. Их подготовку обеспечивают 54 квалифицированных тренера. Наша задача — создавать условия, чтобы все больше детей и молодежи приходили в спорт, раскрывали свои способности и добивались высоких результатов», — подчеркнул Досулан Айтбаев.

Кокшетау стал очередной точкой маршрута проекта после Усть-Каменогорска. В регионе также прошли съемки официального флага на знаковых природных локациях, в том числе на территории государственного национального природного парка «Бурабай». Эти кадры войдут в серию видеороликов о путешествии флага по Казахстану, его природе, культуре и людях, а также подготовке страны к чемпионату мира.

Проект ROAD TO ASTANA 2027 охватывает регионы Казахстана. В каждом городе проходят презентации официального флага и фестивали настольного тенниса, а съемочная команда знакомит зрителей с местными спортсменами и достопримечательностями.

Завершив путешествие по стране, официальный флаг вернется в Астану, где с 22 по 30 мая 2027 года пройдет чемпионат мира по настольному теннису ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027.