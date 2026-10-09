Модернизация жилых домов возобновлена в Акмолинской области

Наряду с реновацией ветхого жилья в городе Кокшетау началась модернизация многоквартирных жилых домов. Первым отремонтировали дом по ул. Быковского в Кокшетау. За 45 дней заменили кровлю, в подъездах проведен ремонт, установлены пластиковые окна и входные группы, обновлен фасад. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с результатами проведенных работ и встретился с жильцами.

Модернизация жилищного фонда проводится в рамках Концепции на 2023–2029 годы, реализуемой по поручению Главы государства. Ее основная цель – улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание более комфортных условий.

«Основой политики Главы государства – это благополучие жителей нашей страны. Задача местных исполнительных органов – выделить средства, которые поступают через СУО ТОО «Кокше-МЖД». Собственники осуществляют планомерный возврат средств, обеспечивая финансовую устойчивость программы для модернизации следующих домов», – отметил Марат Ахметжанов.

Важный принцип программы – участие самих жильцов в принятии решений. Объединения собственников имущества совместно с жителями выбирают подрядную организацию, которая будет выполнять необходимые работы, разрабатывают дизайн, утверждают материалы.

«После модернизации дом заметно преобразился, нам, жильцам, приятно видеть такие изменения, его состояние напрямую влияет на комфорт и качество нашей повседневной жизни. Надеемся, что проведенные работы прослужат долго, а мы постараемся содержать подъезды в хорошем состоянии», – поделилась впечатлениями жительница дома Заида Божкеева.

К слову, в областном центре в модернизации нуждаются 320 многоквартирных домов., по 107 уже проведена адресная работа. Также сейчас проходит экспертизу ПСД на ремонт 5 лифтов в 4 домах.