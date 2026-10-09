Природный газ придет в Кокшетау и северные районы Акмолинской области к 2029 году

В ближайшие три года в Акмолинской области планируют обеспечить природным газом 337 населенных пунктов. Ключевую роль в расширении газоснабжения сыграет строительство магистрального газопровода «Ишим – Астана», благодаря которому голубое топливо придет в Кокшетау, Шортандинский, Аккольский, Буландынский, Бурабайский и Зерендинский районы. Кроме того, рассматривается возможность подключения к газовой магистрали еще четырех районов.

Сегодня природным газом обеспечены 226 тыс. жителей 26 населенных пунктов области. Газификация охватила Аршалынский и Целиноградский районы, а также город Косшы. Уровень газификации населения региона составляет 29%. При этом значительную часть объектов удалось ввести с опережением графика: некоторые проекты, завершение которых планировалось на 2027 год, уже реализованы.

Следующим крупным этапом станет строительство магистрального газопровода «Ишим – Астана», который продолжит газотранспортную систему «Сарыарка» в северном направлении. Новая магистраль откроет возможность подачи природного газа в Кокшетау и прилегающие районы. По предварительным расчетам, проект позволит обеспечить доступ более 120 тысяч абонентов, а общее число потенциальных потребителей может составить до 480 тыс. человек.

«Глава государства поставил задачу: к 2035 году обеспечить природным газом 80% населения страны. В Акмолинской области эта работа ведется поэтапно. Сейчас важно скоординировать действия всех участников проекта, чтобы своевременно подготовить необходимую документацию и инфраструктуру. Поручаю в кратчайшие сроки собрать исходные данные по территориям, которые планируется газифицировать, и направить их в «АстанаГаз КМГ». Параллельно необходимо проработать вопросы проектирования газопроводов-отводов и распределительных сетей, а также определить источники их финансирования. Для успешной реализации проекта нужна слаженная работа всех ответственных сторон», – отметил Марат Ахметжанов.

Протяженность магистрального газопровода «Астана – Кокшетау» составит более 330 километров. Проект предусматривает строительство компрессорной станции и автоматизированной газораспределительной станции в Кокшетау. Начало строительных работ запланировано на 2027–2028 годы, а ввод магистрали в эксплуатацию – на конец 2029 года.

Развитие газотранспортной системы позволит не только расширить охват населения, но и модернизировать систему теплоснабжения региона. В перспективе на природный газ планируется перевести 56 котельных, 301 школу, 16 больниц и 328 других социально-культурных объектов. При проектировании также учитываются потребности индустриальных зон, перспективных и действующих предприятий.

Особое значение газификация имеет для дальнейшего развития Кокшетау. Согласно новому проекту генерального плана, к 2050 году численность населения областного центра может достигнуть 500 тыс. человек. Такой рост потребует существенного расширения коммунальной и энергетической инфраструктуры, в том числе увеличения мощностей теплоснабжения. В связи с этим по инициативе региона Премьер-министр поддержал предложение об увеличении проектной мощности теплоэлектроцентрали Кокшетау с 520 до 820 Гкал/ч. Развитие газотранспортной системы станет еще одним из факторов долгосрочного обеспечения города энергоресурсами с учетом его перспективного роста.

Доступ к природному газу также создаст дополнительные условия для модернизации действующих производств, запуска новых предприятий и привлечения инвестиций. Для промышленности это возможность использовать более эффективные источники энергии, а для региона – укрепить экономический потенциал и создать предпосылки для появления новых рабочих мест.

Вместе с тем регион прорабатывает возможности дальнейшего расширения территории газоснабжения. В частности, рассматривается подключение Степногорска, Астраханского и Сандыктауского районов, а также района Биржан сал. Для жителей приход природного газа означает прежде всего более комфортные бытовые условия. Отпадет необходимость заготавливать и хранить уголь, регулярно топить печи и вывозить золу. Использование природного газа также позволит сократить выбросы от отопления и будет способствовать улучшению качества воздуха в населенных пунктах.