Акмолинская областная филармония имени Үкілі Ыбырая отметила 80-летний юбилей

В Кокшетау прошел праздничный вечер, посвященный 80-летию Акмолинской областной филармонии имени Үкілі Ыбырая. За восемь десятилетий филармония внесла значительный вклад в развитие профессионального искусства, сохранение национальных музыкальных традиций и поддержку талантливых исполнителей, став важным центром культурной жизни региона.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители творческой сферы, ветераны филармонии и молодые артисты.

Поздравительное послание Главы государства передал советник Президента РК Малик Отарбаев. Представители искусства региона были награждены от имени Главы государства грамотами «Құрмет» и благодарственными письмами.

С юбилеем артистов филармонии и гостей праздничного вечера поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

«Филармония имени Үкілі Ыбырая занимает особое место в культурной жизни Акмолинской области. Слова «Искусство – душа нации» точно отражают миссию этого творческого коллектива. На протяжении многих лет филармония знакомит жителей региона с лучшими образцами музыкального и хореографического искусства, бережно сохраняет и популяризирует национальные традиции, открывает путь новым именам», – отметил глава региона.

В честь юбилея Марат Ахметжанов вручил коллективу филармонии ключи от микроавтобуса.

Для зрителей, собравшихся на праздничный вечер, коллектив филармонии подготовил специальную концертную программу. В этот вечер прозвучали народные песни и кюи, классические произведения и эстрадные композиции.

«Для меня филармония – это не просто место работы, а родная сцена, творческая семья, большая часть моей жизни. Здесь мы дарим зрителям радость, создаем музыку и продолжаем лучшие традиции нашего народа. Желаю коллективу творческих успехов, новых побед, ярких концертов и благодарных зрителей, которые всегда будут ценить искусство. Пусть музыка продолжает звучать, вдохновлять и объединять всех нас», – сказал солист филармонии Сарсенбай Хасенов.

Сегодня в составе филармонии выступают Казахский оркестр народных инструментов имени Кенжебека Кумисбекова, симфонический и эстрадно-духовой оркестры, ансамбль танца «Гәкку», а также солисты.

За восемь десятилетий филармония стала большой творческой площадкой для многих известных артистов и музыкантов. Сегодня коллектив не только активно популяризирует профессиональное искусство, но и развивает международные культурные связи.