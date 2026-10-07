Акмолинская областная филармония имени Үкілі Ыбырая отметила 80-летний юбилей

В Кокшетау отметили юбилей Акмолинской областной филармонии имени Үкілі Ыбырая. За 80 лет филармония стала важной площадкой для развития профессионального искусства, сохранения национальных музыкальных традиций и поддержки талантливых исполнителей. Артистов филармонии и гостей вечера поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

В торжественном мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители творческой сферы, ветераны филармонии и молодые артисты.

«Филармония имени Үкілі Ыбырая занимает особое место в культурной жизни Акмолинской области. «Искусство – душа нации», – эти слова особенно точно отражают миссию коллектива, который многие годы знакомит жителей региона с лучшими образцами музыкального и хореографического искусства, сохраняет традиции и открывает новые имена», – подчеркнул глава региона.

В честь юбилея Марат Ахметжанов вручил директору филармонии Нургуль Шайкеновой подарок – ключи от автобуса.

Любителям музыки, в этот вечер собравшимся в зрительном зале, коллектив подарил новую концертную программу, где прозвучали народные, классические и эстрадные композиции.

«Для меня филармония – не просто место работы, а родная сцена, творческая семья, большая часть моей жизни. Здесь мы вместе создаём музыку, дарим зрителям эмоции и сохраняем лучшие традиции искусства. Желаю коллективу процветания, новых творческих побед, ярких концертов и благодарных зрителей. Пусть музыка всегда звучит, вдохновляет и объединяет нас», – поделился солист филармонии Сарсенбай Хасенов.

Сегодня в составе филармонии работают Казахский оркестр народных инструментов им. Кенжебека Кумисбекова, симфонический и эстрадно-духовой оркестры, ансамбль танца «Гәкку» и солисты. За годы деятельности учреждение стало стартовой площадкой для многих известных артистов и музыкантов.

Коллектив активно участвует в международных культурных проектах. В этом году симфонический оркестр и ансамбль танца «Гәкку» представили казахстанское искусство в Индии. Фольклорный ансамбль «Айнакөл», ансамбль «Гәкку» и солистка филармонии Саида Сагди приняли участие в международных фестивалях в Испании и Франции.