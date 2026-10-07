В Степногорске реализуют инвестиционный проект по модернизации действующего предприятия и строительству нового завода по переработке и сепарации редкоземельных металлов. Объем инвестиций составит 150 млн долларов США. Инвестором выступает ТОО «Silkway Metals», входящее в международную группу Lindian Resources Ltd. из Австралии.

Проект рассчитан на 2026–2028 годы. Он предусматривает реконструкцию действующих производственных мощностей и запуск нового производства карбоната редкоземельных металлов. Подготовительные работы уже начались.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с генеральным директором ТОО «Silkway Metals» Динмухаммедом Маджановым. Стороны обсудили ход реализации проекта, а также вопросы его сопровождения со стороны региона.

Около $50 млн будет направлено на модернизацию действующего предприятия, еще $100 млн – на строительство нового цеха, где планируется производство смешанного карбоната редкоземельных металлов для производства постоянных магнитов, которые находят применение в полупроводниковой промышленности, в том числе для изготовления батарей электромобилей и компьютерных чипов.

Проектная мощность нового производства составит 12,5 тыс. тонн в год, при этом планируемый объем выпуска продукции достигнет 8 тыс. тонн ежегодно.

Реализация проекта позволит сохранить 228 рабочих мест и создать дополнительные рабочие места после выхода новых мощностей на проектный уровень.

«Проект соответствует поручению Главы государства по эффективному использованию ресурсного потенциала Казахстана и развитию отрасли критических минералов. Редкоземельные металлы сегодня являются одним из перспективных направлений мировой промышленности. Для реализации такого проекта в Степногорске имеются необходимые условия – достаточные мощности электро- и теплоснабжения, а также развитая промышленная инфраструктура. Недавно в городе была открыта индустриальная зона, которая создает дополнительные возможности для размещения и развития производств», – отметил Марат Ахметжанов.

Глава региона также подчеркнул важность своевременного решения вопросов, связанных с реализацией проекта. На встрече были рассмотрены вопросы прохождения общественных слушаний, а также производственные и социальные аспекты. Акимат области продолжит сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации.