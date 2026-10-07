Назначен аким Астраханского района

Распоряжением акима Акмолинской области Берген Жумкей назначен акимом Астраханского района.

Берген Жумкей родился 15 июня 1985 года.

В 2007 году окончил Кокшетауский университет по специальности «Финансы».

2008–2009 гг. – инспектор филиала ГУ «ЦОН» города Кокшетау.

2009–2010 гг. – главный специалист организационно-контрольного отдела аппарата акима Шортандинского района.

2010–2011 гг. – аким поселка Шортанды.

2011 г. – руководитель отдела внутренней политики Шортандинского района.

2011–2017 гг. – руководитель отдела культуры и развития языков Шортандинского района.

2017–2018 гг. – руководитель отдела занятости и социальных программ Шортандинского района.

2018 г. – заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области.

2018 г. – руководитель отдела занятости и социальных программ Шортандинского района.

2018–2021 гг. – руководитель аппарата акима Шортандинского района.

С августа 2021 г. до назначения акимом Астраханского района занимал должность заместителя акима города Косшы.