Акмолинские школы победили в республиканском конкурсе

Общеобразовательная школа села Узынколь Егиндыкольского района стала победителем республиканского конкурса видеороликов «Жақсылық жалғасады», прошедшего в городе Туркестане по инициативе общественного фонда «Қазақстан халқына». В номинации «Развитие малокомплектных школ» организация образования уверенно заняла первое место.

Победа принесла школе не только признание, но и значимую поддержку. В качестве награды в следующем году на средства фонда «Қазақстан халқына» здесь будет построена многофункциональная спортивная площадка с футбольным полем, универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, воркаут-зоной с современными тренажёрами, а также благоустроенной парковой территорией.

Второе место заняла основная средняя школа села Мортык Целиноградского района. На средства фонда в селе будет построена спортивная площадка с баскетбольным полем и оборудованной воркаут-зоной для занятий тяжёлой атлетикой.

Также в числе победителей – общеобразовательная школа №3 им. Ж. Бектурова г. Акколя, лидировавшая в номинации «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности».

Напомним, в рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» были оснащены 18 образовательных учреждений региона на общую сумму 4,5 млрд теңге. Финансирование также получили 54 магнитные школы.