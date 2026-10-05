День учителя отметили в Акмолинской области

В Акмолинской области прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию педагогов региона. В праздничной обстановке представители системы образования были отмечены за профессионализм, преданность делу и значительный вклад в развитие подрастающего поколения.

С поздравительным словом к участникам мероприятия обратился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он выразил благодарность педагогам за ежедневный труд, ответственность и вклад в воспитание и образование детей.

«На августовской конференции Президент отметил, что сильный учитель – это опора качественного образования и интеллектуальная сила нации, а школа является главной средой, где формируются основы государства. Поэтому миссия современного учителя сегодня становится ещё более масштабной. Сегодня одна из важнейших задач, стоящих перед системой образования, – привить подрастающему поколению национальные и общечеловеческие ценности», – отметил глава региона.

За высокие профессиональные достижения и вклад в развитие образования акмолинские педагоги были удостоены государственных и отраслевых наград – ордена «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін», «Еңбек ардагері», «Ыбырай Алтынсарин», четверо педагогов получили нагрудный знак «Білім беру саласының үздігі».

В этот день в Акорде из рук Президента музыкальный руководитель ясли-сада «Ақбота» из г. Акколя Галия Тлеулина получила медаль «Шапағат», учитель физики и информатики общеобразовательной школы села Ижевское Аршалынского района Гульмира Мухамедгалиева – медаль «Ерен еңбегі үшін».

Особо были отмечены педагоги, внесшие значительный вклад в развитие профессии. Почетное звание «Педагогтің кәсіби міндеттерін үлгілі орындағаны үшін» и денежный сертификат на 3,5 млн теңге получил учитель общеобразовательной школы-гимназии № 6 им. Абая Кунанбаева г. Степногорска Александр Кинцель.

Поощрения получили и другие представители педагогического сообщества. 14 педагогам вручены благодарственные письма акима области и путевки в Discovery Borovoe, еще четыре человека отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.

Среди награжденных – заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе Высшего технического колледжа г. Кокшетау Клара Алиева.

«Более 30 лет работаю в системе технического и профессионального образования, являюсь преподавателем истории. От имени нашего колледжа поздравляю всех учителей региона с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, больших творческих успехов, достижений, крепкого здоровья и всего самого доброго», – сказала Клара Алиева.

К слову, за последние три года в области построены 24 школы, охватившие порядка 20 тысяч детей, а 20 школ полностью прошли реновацию. В настоящее время ведётся строительство 5 объектов образования, проводится реновация 10 школ. Школы региона оснащаются комплексными системами безопасности и высокоскоростным интернетом, расширяется сеть кабинетов инклюзивного образования.