Назначен аким Аршалынского района

Распоряжением акима Акмолинской области Асхат Муратбекович Ахмедьянов назначен акимом Аршалынского района.

Асхат Ахмедьянов родился 29 мая 1992 года в селе Комсомольское Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

В 2013 году окончил университет «Туран-Астана» по специальности «Государственное и местное управление».

В 2014–2017 годах работал главным специалистом аппарата акима Новоалександровского сельского округа Атбасарского района.

В 2017 году занимал должность главного специалиста аппарата акима сельского округа Бастау Атбасарского района.

В 2017–2019 годах — аким Покровского сельского округа Атбасарского района.

В 2019–2021 годах — руководитель отдела предпринимательства Атбасарского района.

В 2021–2023 годах — аким Макеевского сельского округа Атбасарского района.

В 2023–2026 годах — заместитель акима Зерендинского района.

С февраля 2026 года до назначения акимом Аршалынского района занимал должность руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области.