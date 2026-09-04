Акмолинская область уверенно укрепляет статус главного золотодобывающего центра страны, обеспечивая сегодня 54 процента всего республиканского объема производства сплава Доре. Впечатляющий показатель – результат работы промышленных гигантов RG Gold, Altyntau Kokshetau и «Алтыналмас». Однако ключевым сигналом для инвесторов и делового сообщества становится не столько текущая статистика, сколько масштабный переход региона от сырьевой модели к высокотехнологичной глубокой переработке.

Ярким подтверждением растущей инвестиционной привлекательности области стал старт реализации проекта новой золотоизвлекательной фабрики Zijin RG Gold на месторождении Райгородок в Бурабайском районе. Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата страны при активной поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST». В его реализацию привлекается международный гигант Zijin Mining, входящий в число мировых лидеров отрасли. Символический старт новому этапу развития дала торжественная церемония с участием акима области Марата Ахметжанова, руководства Zijin Mining и Zijin RG Gold, а также представителей центральных органов власти, где состоялась закладка памятной капсулы с посланием будущим поколениям.

Проект с объемом прямых инвестиций свыше 600 миллионов долларов США предусматривает создание новой мощности по переработке 10 млн. тонн руды в год. Это позволит компании нарастить совокупную горно-перерабатывающую мощность комплекса до 16 миллионов тонн руды ежегодно, опираясь на уникальную производственную и инженерную экспертизу обогатительной фабрики.

На площадке будет создан полноценный индуствиальный кластер. Помимо самой фабрики, проект включает строительство объектов энерго- и водоснабжения, хвостового хозяйства, транспортной логистики, ремонтно-складских комплексов и комфортабельного вахтового городка на 400 человек. Ввод второй золотоизвлекательной фабрики обеспечит дополнительное производство 7 тонн золота в год, что увеличит общий объем выпуска предприятия с 6 до более чем 12 тонн сплава Доре ежегодно.

Особый акцент в реализации проекта сделан на внедрении международных стандартов промышленной безопасности и экологической ответственности. Передовые технологии RG Gold обеспечат бережное использование природных ресурсов. Кроме того, предприятие продолжит развивать социальное партнерство: основную часть коллектива составляют местные жители, а с инвестором уже достигнуты конкретные договоренности по финансированию новых социальных проектов на территории региона. В этой триаде интересов – жителей, государства и инвестора – акимат области выступает в роли надежного партнера, сопровождающего проект на всех этапах.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, горно-металлургический комплекс должен поэтапно переходить от сырьевой модели к глубокой переработке и созданию новых производств внутри страны. Для нашего региона приход инвестора такого уровня – событие большого масштаба. Это не просто расширение площадки, а переход к новому, высокотехнологичному этапу развития всей отрасли с высоким уровнем экологической ответственности. Со своей стороны, акимат области продолжит быть надежным партнером бизнеса на каждом этапе», – отметил Марат Ахметжанов.

Для инвесторов и смежных отраслей проект создает мощный мультипликативный эффект, стимулируя развитие сервисной инфраструктуры и малого бизнеса.

«Для нас этот проект – не только рост мощностей, но и инвестиция в развитие региона. Увеличение производства создаст новые возможности для специалистов, развития МСБ и укрепления экономики. Мы стремимся создавать долгосрочную ценность для жителей, государства и партнеров», – подчеркнул со-генеральный директор Zijin RG Gold Марат Шаймарданов.

Отдельное внимание уделяется подготовке местных кадров. Компания Zijin Mining уже запустила стипендиальную программу и отправляет местную молодежь на учебу в Китай, после чего ребята возвращаются работать на рудник и завод. В дальнейшем инвестор планирует сотрудничать с вузами и колледжами Акмолинской области, чтобы готовить специалистов для новой фабрики прямо в регионе.

Параллельно в регионе реализуются и другие стратегические инициативы. Компания Altyntau Kokshetau, где под карьер и расширение производственной площадки выделен дополнительный участок площадью 1057 гектаров, переходит на гибридную модель добычи. Первый подземный взрыв на шахте, состоявшийся на прошлой неделе, ознаменовал старт подземной добычи, что полностью соответствует курсу Президента на технологическое обновление индустрии.

В то же время группа компаний «Алтыналмас» ведет реконструкцию и модернизацию действующих мощностей золотоизвлекательных фабрик на рудниках Жолымбет и Аксу общей стоимостью 23 миллиарда тенге.

Комплексная реализация этих ключевых проектов позволит Акмолинской области не только сохранить за собой лидирующие позиции, но и к 2028 году увеличить объемы переработки золота до 50 тонн в год.