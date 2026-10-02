Около 1,2 млрд теңге будет направлено на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в городе Степняке района Биржан сал. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржан Юсупов.

Средства направят на обновление городской инфраструктуры. В Степняке планируется отремонтировать около 2 км улично-дорожной сети, благоустроить территории 27 многоквартирных домов и городской парк. Также будут установлены две многофункциональные детские площадки, отремонтированы мемориальный комплекс и фасад районного Дома культуры.

«ТОО «Семизбай-U» является одним из ключевых предприятий района Биржан сал. Здесь работают порядка 400 специалистов, большинство из которых – местные жители. Поэтому участие бизнеса в развитии территории – это конкретный вклад в создание комфортных условий для людей. Сегодня мы говорим о проектах, которые напрямую связаны с качеством жизни жителей: ремонте дорог, благоустройстве дворов и общественных пространств, обновлении социальных объектов. Для Степняка это значимый объем работ, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие такого партнерства и реализацию новых инициатив, востребованных населением», – отметил Марат Ахметжанов.

ТОО «Семизбай-U» является одним из крупных предприятий уранодобывающей отрасли и значимым налогоплательщиком региона. Компания применяет современные технологии и уделяет особое внимание вопросам промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, предприятие участвует в социальных инициативах района Биржан сал, оказывая поддержку населению и социально уязвимым категориям граждан.

В Акмолинской области подобное взаимодействие с крупным бизнесом позволяет реализовывать значимые для населения проекты. В Кокшетау в 2025 году «Алтынтау Кокшетау» завершило строительство школы на 500 мест. В Степногорске АО «АК «Алтыналмас» ведет строительство школы на 1000 мест и современного многофункционального спортивного комплекса. Также предусмотрена социально-экономическая поддержка поселков Аксу, Бестобе и Жолымбет в 2026–2027 годах.