2 октября 2026 года на центральной площади имени А. Шабатова села Коргалжын в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» состоялась общенациональная акция «Таза өлке – жарқын болашақ!»

В акции приняли участие более 200 человек, среди которых были жители района, сотрудники государственных учреждений, депутаты маслихата, ветераны, представители общественности, молодежь, волонтеры, учителя и учащиеся школ.

В 10:00 состоялось официальное открытие мероприятия с участием акима Коргалжынского района Алина Алмаса Аяновича.

После торжественного открытия участники приступили к уборке центральной площади и прилегающих территорий. В ходе экологического субботника были собраны бытовые отходы, приведены в порядок общественные пространства и благоустроены отдельные участки населенного пункта.

В 12:00 в школе-гимназии №1 села Коргалжын прошла экологическая лекция на тему «Тазалық - өзіңнен», залог светлого будущего!», посвященная вопросам экологической культуры, охраны окружающей среды и личной ответственности граждан.

Перед учащимися и молодежью выступили заместитель акима района Акылбек Хамзеулы, а также отличник сферы образования, депутат областного маслихата Тажин Нурлан Есиркепович. В ходе встречи были затронуты вопросы бережного отношения к природе, сохранения чистоты окружающей среды и повышения гражданской ответственности.

Проведенная акция объединила жителей района вокруг общей цели – сохранения чистоты, благоустройства и создания комфортных условий для проживания в родном крае.