В области Абай подвели итоги IX Республиканского конкурса детективных произведений

В Семее состоялось подведение итогов Республиканского конкурса детективных произведений имени Кемеля Токаева и награждение лучших авторов. В этом году литературный конкурс прошел в девятый раз. В итоговом мероприятии приняли участие аким области Берик Уали, директор медиакорпорации «Заң» Досымбек Отегалиев, известный журналист Даулетхан Жиенкул, депутат маслихата Кызылординской области Амирбек Шаймагамбетов, председатель суда области Абай Кайрат Шакпантаев, а также представители интеллигенции.

История конкурса, организованного по инициативе медиакорпорации «Заң», берет начало в 2017 году. За это время литературное состязание прошло в ряде регионов страны и стало площадкой для поддержки авторов, работающих в жанре детектива. Конкурс проводился в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областях и области Жетысу, а также в Алматы и Шымкенте. В этом году он впервые состоялся в области Абай.

Глава региона отметил, что конкурс занял особое место в развитии детективного жанра в казахской литературе.

«С первых шагов было понятно, что этот конкурс, возрождающий наследие Кемеля Токаева, которого называют отцом казахского детектива, и способствующий развитию жанра, будет востребован и послужит на благо общества. Об этом свидетельствует и то, что с каждым годом растет число авторов, проявляющих интерес к созданию остросюжетных произведений. Благодаря этому казахский детектив пополняется новыми содержательными и художественными произведениями. Конкурс, который ранее проходил в разных уголках страны и поддерживал талантливых авторов, в этом году принимает священная земля Абая», – сказал Берик Уали.

Одной из особенностей нынешнего конкурса стал выпуск отдельного сборника «Соны соқпақ», в который вошли 15 лучших произведений. Впервые книга была издана еще до официального подведения итогов конкурса. Сборник, подготовленный в память о проведении литературного состязания на земле Абая, презентовали во время церемонии. В книгу также вошли воспоминания Народного героя, писателя Касыма Кайсенова о его современнике Кемеле Токаеве.

Представленные на конкурс произведения оценивало жюри под председательством журналиста, депутата Курултая Республики Казахстан Жанарбека Ашимжана. В состав жюри также вошли писатель и журналист Серик Абикенулы, председатель филиала Союза писателей Казахстана в области Абай Мерей Карт и ветеран правовой сферы, адвокат Бауыржан Ахметов.

По итогам конкурса Гран-при завоевал поэт и писатель Адилбек Ыбрайымулы с произведением «Ақ көйлек». Первое место занял Алдажар Абилов с произведением «Медбикенің мінәжаты». Второе место разделили Закира Нурланкызы с произведением «Қоңыр қайысқа түскен таңба» и Болай Бердиева с произведением «Ала жіп». Третьего места удостоены Сабырбек Олжабай за произведение «Батпырауық», Мирас Мукаш за «Қармақ» и Асхат Омирбаев за «Оянбаған әке». Поощрительная премия и специальный приз были вручены уроженцам области Абай Аружан Мусатаевой за произведение «Алданған арман» и Сае Исе за произведение «Пианистің ажалы». В мероприятии приняли участие представители местной интеллигенции, старейшины, писатели, поэты и деятели культуры.

В следующем году Республиканский конкурс детективных произведений имени Кемеля Токаева отметит десятилетие. Организаторы планируют провести юбилейный конкурс в новом формате – организовать творческое состязание в жанре детективной повести среди авторов, которые в предыдущие годы становились обладателями Гран-при и первых мест.