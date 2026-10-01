Ажар Асхат стала серебряным призером Азиатских игр

На проходящих в японской Нагое XX летних Азиатских играх спортсменка из области Абай Ажар Асхат завоевала серебряную медаль по дзюдо в весовой категории до 70 килограммов.

В первом круге Ажар Асхат одержала победу над представительницей Таиланда, а в четвертьфинале оказалась сильнее спортсменки из Китайского Тайбэя. В полуфинальной схватке она победила соперницу из Монголии и вышла в финал. В решающем поединке Ажар уступила представительнице Японии и стала серебряным призером Азиатских игр.

Это достижение стало одним из значимых результатов для спорта области Абай. Благодаря мастерству и упорству спортсменки копилка сборной страны пополнилась еще одной медалью.

Отметим, XX летние Азиатские игры проходят с 19 сентября по 4 октября в японской префектуре Айти и городе Нагоя. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 45 стран и территорий Азии, которые борются за медали в 43 видах спорта.