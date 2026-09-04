В селе Медеу Абайского района модернизировали систему водоснабжения

Аким области Берик Уали посетил село Медеу Абайского района и ознакомился с работой реконструированной системы водоснабжения.

В селе проживают более 400 человек. Проект модернизации водопроводных сетей направлен на стабильное обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Работы были выполнены за восемь месяцев. В результате проложено около шести километров водопроводных сетей, к централизованному водоснабжению подключены 55 жилых домов и пять административных зданий. Объект введен в эксплуатацию в апреле этого года.

Запуск модернизированной системы позволит обеспечить жителей Медеу стабильным водоснабжением и повысить качество инженерной инфраструктуры села.

«Питьевое водоснабжение – важный вопрос, напрямую влияющий на качество жизни жителей населенных пунктов. Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению населения качественной питьевой водой в области реализуется 31 проект. В этом году в Абайском районе к централизованной системе водоснабжения подключены села Архат и Медеу. В селах Кенгирбай би и Кундызды строительство продолжается. Мы будем системно продолжать эту работу. Главное – контролировать качество реализации каждого проекта и своевременный ввод объектов в эксплуатацию», – сказал Берик Уали.