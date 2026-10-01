Экологические идеи в действии: проекты школьников Абайской области

Цветы, выращенные в школьных коридорах, саженцы апельсинов и мандаринов, а также модели роботов для очистки водоёмов – таковы некоторые из экологических проектов учащихся средней школы №1 Бескарагайского района. Юные исследователи стараются сочетать заботу об окружающей среде с практическими знаниями – от выращивания растений до разработки технологических решений.

В школе реализуется несколько проектов экологической направленности. Свои работы учащиеся представили на открытом уроке, посвящённом программе «Таза Қазақстан». Один из проектов – «Жасыл мекен». В его рамках школьники сами выращивают и ухаживают за различными цветами и растениями, озеленяя пространство школы. Сегодня на втором этаже в коридорах уже цветут растения, выращенные самими ребятами.

Проект помогает не только формировать у школьников ответственное отношение к природе, но и применять экологические знания на практике. Дети наблюдают за ростом растений и учатся правильно за ними ухаживать.

Ещё один проект посвящён выращиванию цитрусовых. В рамках исследования «Citrus Climate: изучение адаптации саженцев цитрусовых и динамики их роста в STEM-среде в условиях резко континентального климата» учащиеся изучают возможность выращивания апельсинов и мандаринов в климатических условиях Бескарагайского района.

Из-за особенностей зимнего климата региона цитрусовые саженцы выращивают в помещении. Школьники создают необходимые условия для растений и наблюдают за их развитием. В рамках проекта используются специальные STEM-лампы, которые позволяют изучать возможность выращивания саженцев в закрытом помещении в течение всего года.

По словам ученицы 9 класса Асылай Жуманбаевой, одна из основных сложностей проекта связана с суровым климатом региона.

«У нас очень холодные зимы. Поэтому выращивать саженцы на улице круглый год нецелесообразно. Чтобы в дальнейшем эффективно использовать этот проект, мы приобрели STEM-лампы. С их помощью растения могут расти в помещении в течение всего года», – говорит школьница.

Помимо цитрусовых, в школе выращивают редкие виды растений и изучают особенности их развития. По словам учащихся, такая работа позволяет лучше понять природные условия родного края и особенности адаптации растений к различным условиям.

Юные исследователи используют технологии и при разработке решений для защиты окружающей среды. Например, проект «Био-тор» предполагает создание биомиметического устройства для сбора пластика и мелкого мусора в водоёмах. А в основе проекта «AquaCleaner» лежит строение речного рака – на его основе школьники разработали модель роботизированного судна для сбора мусора под водой.

При работе над проектами учащиеся используют современные технологии, в том числе возможности искусственного интеллекта. Это позволяет им не только исследовать экологические проблемы, но и развивать интерес к инженерным и научным направлениям.

По словам учителя школы Динары Айкен, экологическое воспитание начинается с заботы человека о собственном доме, школе и родном крае.

«Таза Қазақстан» начинается с заботы о собственном доме, школе и родной земле. Есть много возможностей вывести знания и стремление к исследованиям на новый уровень, – отмечает педагог.

После презентации проектов учителя и школьники также приняли участие в уборке и благоустройстве территории. Таким образом, экологические инициативы в школе не ограничиваются исследовательскими проектами, а становятся частью повседневной жизни.

Сегодня работы учащихся охватывают сразу несколько направлений – выращивание растений, озеленение школьного пространства и поиск технологических решений для очистки водоёмов. Все эти инициативы объединяет одна цель – защищать природу, используя знания, научный подход и современные технологии.

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