Инвестиционные портфели под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 сентября 2026 года

АО «ЕНПФ» (ЕНПФ, Фонд) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Статистика и аналитика - Инвестиционное управление пенсионными активами».

Общий объем пенсионных активов на 1 сентября 2026 года под управлением НБРК и УИП составил 28 449,60 млрд тенге. По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили порядка 26 950,74 млрд тенге[1]. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 1 347,58 млрд тенге.

Пенсионные активы под управлением УИП составили 151,28 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

НБРК, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в различные виды финансовых инструментов, дифференцируя портфель по валютам, странам, секторам и эмитентам.

Согласно предоставленной НБРК информации основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 сентября 2026 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 43,46%, облигации квазигосударственных компаний – 8,00%, депозиты НБРК – 3,42%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 2,53%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,14%, ГЦБ иностранных государств – 1,75%, МФО – 0,99%.

37,38% активов инвестируется в рамках индексного управления. Такой подход предполагает формирование инвестиционного портфеля с ориентацией на эталонный портфель, представляющий собой набор ценных бумаг, отражающий стратегические интересы инвестора. Доходность эталонного портфеля служит мерой при оценке эффективности управления. В качестве эталонного портфеля используются индексы, разработанные и отслеживаемые ведущими мировыми финансовыми компаниями либо НБРК. Индексное управление активами осуществляется НБРК как самостоятельно, так и с привлечением зарубежных управляющих компаний по отдельным направлениям, включая субпортфели облигаций развитых и развивающихся стран, корпоративных облигаций и акций.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 сентября 2026 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 58,99%, в долларах США – 41,01% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестирования доход в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составил 1 510,73 млрд тенге, доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 119,33 млрд тенге, прочие доходы – 3,87 млрд тенге.

Рыночная переоценка иностранной валюты, а также активов, находящихся во внешнем управлении, в том числе с учетом курсовой переоценки сложилась отрицательной.

Размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года составил порядка 1,58 трлн теңге, доходность за данный период составила 6,17%.

Направления инвестирования ОПВР на 1 сентября 2026 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 96,30%, депозиты НБРК – 3,69%.

Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Доход в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составил 99,70 млрд тенге. Рыночная переоценка ценных бумаг принесла вкладчикам 18,80 млрд тенге.

По состоянию на 1 сентября 2026 года размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев составил 158,51 млрд теңге, доходность за данный период составила 18,65%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о структуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет 151,28 млрд тенге.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Alatau City Invest», составили 24,12 млрд тенге.

Основные инвестиции компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) – 29,19%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 14,80%, РЕПО – 13,96%, облигации банков второго уровня РК – 10,88%, ГЦБ иностранных государств – 9,36%, корпоративные облигации эмитентов РК – 6,46%, облигации квазигосударственных организаций РК – 4,64%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 3,32%, МФО – 2,36%.

Отметим, что 48,26% портфеля представлено в тенге, 51,07% – в долларах США, 0,67% – в других валютах.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года составила 13,91%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Alatau City Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 19,60 млрд тенге.

Основные направления инвестиций: ГЦБ МФ РК – 28,55%, облигации квазигосударственных организаций РК – 20,44%, облигации БВУ РК – 17,76%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,37%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 8,34%, паи Exchange Traded Funds, структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index, – 6,24%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 4,18%.

Инвестиции в национальной валюте составили 73,73% портфеля, в долларах США – 26,27%.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года составила 10,95%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets»[2], составили 6,58 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 27,03%, обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 13,24%, облигации банков второго уровня РК – 13,02%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,22%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 8,75%, корпоративные облигации организаций РК – 8,23%, ноты НБРК – 7,43%, ГЦБ МФ РК – 5,61%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 5,30%.

Отметим, что 62,39% портфеля представлено в тенге, 37,61% – в долларах США.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 11,30%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили 77,64 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: облигации банков второго уровня РК – 19,63%, облигации квазигосударственных организаций РК – 16,36%, корпоративные облигации эмитентов РК – 11,20%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 11,04%, ГЦБ МФ РК – 9,79%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 9,07%, ГЦБ иностранных государств – 7,08%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 4,68%, обратное Репо (не более 90 календарных дней) – 4,64%, МФО – 1,50%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 65,49% портфеля, в долларах США – 34,51%.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года составила 11,82 %.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Tansar Capital», составили 0,74 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: паи Exchange Traded Funds структура активов которых повторяет структуру компонентов индекса MSCI ACWI Index – 52,95%, Репо – 16,02%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 15,67%, ГЦБ МФ РК – 11,05%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано портфеля - 42,94%, в долларах США – 57,06%.

АО «Tansar Capital» начал управление пенсионными активами 8 апреля 2026 года. Доходность пенсионных активов с начала управления составила 2,43%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Tansar Capital» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 сентября 2026 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили порядка 22,60 млрд тенге.

В облигации БВУ РК инвестировано 26,85%, РЕПО – 12,14%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,57%, корпоративные облигации эмитентов РК – 16,31%, государственные облигации США – 8,53%, ГЦБ МФ РК – 7,21%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 5,14%, акции и депозитарные расписки эмитентов-резидентов РК – 4,52%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 2,74%.

Инвестиции в национальной валюте составили 66,06% портфеля, в долларах США – 33,94%.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года составила 17,05%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Напомним, что ЕНПФ запустил единую информационную интернет-платформу по инвестиционному управлению пенсионными активами граждан invest.enpf.kz, которая объединяет всю ключевую информацию об УИП в одном цифровом пространстве и обеспечивает системный подход к предоставлению данных об инвестиционной деятельности.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).

[1] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат

[2] с 01.01.2026 года АО «ЕНПФ» не осуществляет прием заявлений на перевод пенсионных накоплений в АО «Halyk Global Markets» на основании полученного от АО «Halyk Global Markets» уведомления о расторжении договора о доверительном управлении с 2027 года