В Семее активно ведутся работы по ремонту дорог

Аким области Берик Уали ознакомился с ходом ремонта улиц и внутридворовых дорог, а также обновления фасадов жилых домов в Семее.

Глава региона в первую очередь осмотрел работы по ремонту и благоустройству улиц Сеченова и Джангильдина.

Протяженность ремонтируемого участка по улице Джангильдина составляет 1,5 километра, по улице Сеченова – 800 метров. В рамках среднего ремонта на обеих улицах предусмотрена укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия общей толщиной 12 сантиметров. На сегодняшний день укладка асфальтобетонного покрытия на обеих улицах завершена.

Кроме того, установлены новые бортовые камни, которых ранее вдоль дорог не было. Сейчас с обеих сторон улиц ведется строительство тротуаров. Полностью завершить ремонт улиц Сеченова и Джангильдина планируется в течение ближайших 10 дней.

В областном центре ведутся работы по асфальтированию внутридворовой территории жилых домов №14 и №15 в 408-м квартале. Здесь также ведется установка бордюров и бортовых камней, укладывается мелкозернистое асфальтобетонное покрытие. Строительные работы начались в июне.

Глава региона встретился с представителями подрядных организаций и обратил особое внимание на качество проводимых работ и соблюдение установленных требований. Он подчеркнул необходимость создания комфортных и безопасных условий для пешеходов.

«На этих улицах раньше не было ни асфальта, ни тротуаров. Как вы знаете, сегодня во многих районах города пешеходные дорожки не предусмотрены. Сейчас наряду с улицами мы обновляем и ремонтируем внутридворовые дороги. Эту работу будем системно продолжать и дальше», – сказал Берик Уали.

Аким области также ознакомился с капитальным ремонтом фасада многоквартирного жилого дома по адресу: улица Абая, 67.

Работы на объекте начались 2 августа текущего года. В настоящее время проводится ремонт межкирпичных швов, грунтовка и покраска фасада, демонтируется старая обшивка балконов с последующей облицовкой оцинкованной сталью.

Работы проводятся в рамках комплексных мер по улучшению архитектурного облика областного центра. В этом году в Семее планируется обновить фасады более 20 зданий.

Глава региона подчеркнул, что при обновлении фасадов необходимо уделять особое внимание качеству работ и их соответствию архитектурному облику города.