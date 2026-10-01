В Семее благоустраивают дворовые территории жилых домов

Аким области Берик Уали сегодня осмотрел благоустроенные дворовые территории Семея и ознакомился с работами, проводимыми для создания комфортных условий для жителей.

Глава региона в первую очередь посетил обновленный двор на проспекте Шакарима.

Здесь обустроено несколько зон для отдыха и занятий спортом. Установлена детская площадка общей площадью 544 квадратных метра, 9 малых архитектурных форм, 8 уличных тренажеров и воркаут-комплекс. Также построена футбольная площадка площадью 384 квадратных метра и установлено 8 опор наружного освещения.

Жители двора выразили благодарность за проведенные работы. По словам жительницы Гульжан Бутаевой, во дворе, общем для трех домов, ремонт не проводился на протяжении многих лет.

«Во дворе этих трех домов ремонт не проводился уже 30 лет. Не было удобного места, где дети могли бы играть, а жители – отдыхать. В вечернее время не было освещения. Сейчас наш двор изменился до неузнаваемости. Для детей появились игровые и спортивные площадки, установлено освещение. Теперь дети могут спокойно играть, а взрослые – отдыхать во дворе. Мы очень рады», – сказала она.

Аким области отметил, что в этом году в городе проводится масштабная работа по благоустройству дворовых территорий.

«В этом году мы обещали жителям города привести в порядок 100 дворов. Сейчас большая часть работ близится к завершению. Оставшиеся работы также будем поэтапно завершать до конца года. В тех дворах, которые мы сегодня осмотрели, работы выполнены качественно. Самое главное – созданы комфортные условия для жителей, безопасная и удобная среда для детей. Такая же качественная работа должна проводиться и в других дворах города», – отметил Берик Уали.

Глава региона также ознакомился с благоустройством двора дома №72 по улице Амре Кашаубаева на левом берегу. Работы здесь начались 20 августа и завершились 16 сентября текущего года. Проект реализован за счет средств местного бюджета.

В доме насчитывается около 200 квартир. Благоустроено более двух тысяч квадратных метров территории, установлены детская игровая и спортивная площадки, а также футбольное поле.

Аким области подчеркнул необходимость уделять особое внимание качеству работ и безопасности жителей при благоустройстве дворов.

Всего в этом году в Семее планируется благоустроить около 100 дворовых территорий. В настоящее время работы ведутся во дворах 54 домов.