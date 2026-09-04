В Абайском районе построят гостиницу и модернизируют систему теплоснабжения

Аким области Берик Уали ознакомился с ходом строительства новых объектов в Абайском районе.

В первую очередь глава региона осмотрел проект гостиничного комплекса «Taukum Boutique Karaul» на 25 номеров. Объект возводится по инициативе инвестора и является продолжением проекта по развитию этнотуристического комплекса. Строительные работы начались в июле этого года.

Помимо 25 номеров, в гостиничном комплексе предусмотрены ресторан, VIP-зал, кухня, зона ресепшена и комнаты отдыха. Общая площадь объекта превышает 1,5 тысячи квадратных метров. После ввода комплекса в эксплуатацию планируется создать более 10 постоянных рабочих мест. Завершить строительство предполагается в третьем квартале 2027 года.

Затем аким области ознакомился с проектом модернизации системы централизованного теплоснабжения.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация по модернизации котельной №1. В рамках проекта планируется установить три новых котла и довести общую мощность объекта до 9 МВт. Также будет построено 2,3 километра тепловых сетей.

После реализации проекта к централизованному теплоснабжению подключат пять многоквартирных жилых домов, объекты предпринимательства, районную больницу, строящийся детский сад, спортивный модуль, ресторан и гостиничный комплекс.

Осмотрев объекты, аким области поручил завершить работы своевременно и обеспечить их высокое качество.

«Гостиница расположена в удобном месте, на въезде в село. Число туристов, посещающих Абайский район, растет. Поэтому необходимо благоустроить прилегающую территорию, чтобы гостиница могла достойно принимать гостей. Со своей стороны акимат решит вопрос теплоснабжения», – сказал Берик Уали.

Напомним, 31 января во время встречи с жителями многоквартирных домов села Караул глава региона сообщил, что окажет поддержку в строительстве новой котельной для подключения ряда социальных объектов к централизованной системе теплоснабжения. Полностью завершить проект и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.