В районном центре Абайского района открылся обновленный парк

Сегодня в селе Карауыл после модернизации введен в эксплуатацию парк. В торжественной церемонии принял участие аким области Берик Уали.

Парк полностью обновлен за счет средств областного бюджета в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Главная цель проекта – создать комфортное общественное пространство для жителей села, необходимые условия для отдыха и занятий спортом, а также улучшить архитектурный облик территории.

Выступая на торжественном мероприятии, глава региона отметил, что обновленный парк станет важным общественным пространством для жителей села.

«Сегодня в рамках получившей широкую поддержку по всей стране экологической акции «Таза Қазақстан» в Абайском районе после реконструкции открывается значимый объект отдыха. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пятом заседании Национального курултая, отметил: «Таза Қазақстан» – не красивый лозунг и не разовая кампания, а результат ежедневного упорного труда. Чистота укрепляет порядок, а порядок повышает ответственность». Благодаря этой акции, реализуемой по инициативе Президента, во всех областях, городах и селах нашей страны благоустраиваются улицы, обновляются парки, высаживаются деревья и преображается облик населенных пунктов. Сегодня эта добрая инициатива получила продолжение на земле великих мыслителей. Учитывая запросы населения, из областного бюджета мы выделили около 80 миллионов тенге. В результате создано современное общественное пространство, где смогут отдыхать и заниматься спортом все жители – от детей до представителей старшего поколения, а также тренироваться будущие чемпионы. Земля Абая – золотая колыбель духовности. На родине великого Абая облик каждого объекта должен соответствовать высокому статусу этого края. Поэтому благоустройство населенных пунктов и создание комфортной среды для жителей являются одними из ключевых направлений работы акимата области. Эта работа будет продолжена», – сказал Берик Уали.

В рамках проекта оборудованы футбольная и волейбольная площадки, зона Street Workout, а также установлены столы для игры в шахматы, настольный теннис и тогызкумалак. Они позволят жителям и молодежи регулярно заниматься спортом. Полностью обновлена система наружного освещения. Для обеспечения безопасности и хорошей освещенности территории в вечернее время установлены 79 опор освещения, 24 декоративные световые конструкции и 55 LED-светильников.

Кроме того, для благоустройства территории отремонтировано ограждение общей протяженностью 900 метров. На пешеходных дорожках и площадках внутри парка уложено около 1200 квадратных метров плитняка. Все проведенные работы направлены на создание условий для полезного досуга детей и безопасного отдыха жителей.