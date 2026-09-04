Аким области ознакомился с жизнью села Архат Абайского района

В настоящее время в Архатский сельский округ входят два населенных пункта, где проживает около тысячи человек. В целях улучшения инфраструктуры здесь модернизирована система водоснабжения и проводится ремонт дорог.

Глава региона в первую очередь ознакомился с ходом ремонта автомобильной дороги районного значения «Караул – Архат».

В этом году средний ремонт проведен на участке с 15-го по 20-й километр дороги. В рамках проекта отремонтировано семь водопропускных сооружений, уложено два километра асфальта, а также восстановлено 1320 квадратных метров поврежденных участков дорожного полотна.

Проект реконструкции водопровода в селе Архат реализован в 2024–2026 годах. Проложено 13,7 километра водопроводных сетей, чистой питьевой водой обеспечен 121 жилой дом и четыре здания. Объект был введен в эксплуатацию в июле этого года.

Во время осмотра обновленных объектов аким области отметил особую значимость качественных дорог и питьевой воды для сельских жителей.

«Я специально приехал, чтобы ознакомиться с жизнью священного села Архат, обладающего богатой историей и подарившего стране немало известных личностей. Для развития села проводится системная работа. Одними из важнейших задач являются улучшение дорожной инфраструктуры и обеспечение жителей качественной питьевой водой. В этом году отремонтирована часть дороги и модернизирована система водоснабжения. В дальнейшем с учетом возможностей бюджета рассмотрим вопрос выделения средств на ремонт оставшегося участка дороги. Самое главное – обеспечить высокое качество выполненных работ», – сказал Берик Уали.

Глава региона также посетил семью Кусабаевых, переехавшую в село Архат в рамках проекта «Қаладан ауылға», и поинтересовался условиями ее жизни.

Талгат Кусабаев вместе с семьей переехал из Семея. Супруги воспитывают пятерых детей. Жители села подарили новоселам двух коров с телятами.

В целом в Абайском районе план по переселению в села 50 семей в рамках проекта «Из города – в село» на этот год выполнен полностью. В район переехали 50 семей, или 218 человек. Из них 34 семьи – 147 человек – прибыли из Семея, еще 16 семей – 71 человек – из других регионов страны. В село Архат переселились девять семей.