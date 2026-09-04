Аким области провел личный прием жителей Абайского района

Сегодня глава региона Берик Уали провел в селе Карауыл прием граждан по личным вопросам. В приеме приняли участие аким района Мейиржан Смагулов и руководители профильных управлений.

Жители озвучили обращения и предложения, касающиеся развития сельского хозяйства, получения кредитов в рамках программы «Жайлау» и обеспечения жильем.

В частности, был рассмотрен вопрос 19 хозяйств, намеренных получить кредит по программе «Жайлау». Заявитель предложил распределить выделяемые средства сбалансированно, с учетом количества хозяйств, подавших заявки.

Аким области выслушал обращения граждан и поручил совместно с соответствующими государственными органами детально изучить поднятые вопросы. Он подчеркнул, что каждое обращение должно быть рассмотрено в рамках законодательства и по нему необходимо принять конкретное решение.

Перед личным приемом граждан акимом области руководители управлений провели прием жителей района и ответили на их вопросы.