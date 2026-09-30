Сегодня в микрорайоне Карагайлы города Семей состоялась презентация инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых домов и подписание меморандума о сотрудничестве.

Принявший участие в мероприятии аким области Берик Уали отметил, что реализация проекта придаст новый импульс развитию Семея и позволит привлечь в город дополнительные инвестиции.

«Сегодня мы даем старт реализации одного из значимых инвестиционных проектов для дальнейшего развития города Семей. Сейчас город находится на новом этапе своего развития. Перед нами стоит задача не только решать текущие вопросы, но и создавать условия для долгосрочного роста – осваивать новые территории, увеличивать объемы жилищного строительства, привлекать инвестиции и формировать современную городскую инфраструктуру. Одним из перспективных направлений такого развития является микрорайон Карагайлы. Как вы знаете, в последние годы он активно развивается. Здесь строятся жилые дома, социальные и спортивные объекты, общественные пространства. В прошлом году открылась площадь Республики, недавно началось строительство школы BINOM и инклюзивного спортивного комплекса. Ежегодно увеличивается и количество жителей Карагайлы. Поэтому людям необходимо современное, комфортное жилье, отвечающее всем требованиям.

Проект реализуется ТОО «Cornerstone Construction» совместно с АО «СПК «Семей» при поддержке акимата области Абай. Особенно важно, что он на 100 процентов финансируется за счет прямых иностранных инвестиций. Речь идет не просто о строительстве очередного жилого массива, а о первом современном жилом комплексе формата «комфорт+», реализуемом совместно с иностранными партнерами. Это конкретный показатель того, что инвесторы видят потенциал нашего региона и города Семей и готовы вкладывать средства в его развитие. Благодарю инвесторов за доверие к области Абай и городу Семей, а также всех, кто принимает участие в реализации проекта», – сказал Берик Уали.

Общая стоимость проекта составляет 100 млн долларов США. Он будет реализован поэтапно на территории площадью 9,5 гектара в микрорайоне Карагайлы. Здесь планируется создать современный жилой квартал с необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Согласно основным параметрам проекта, будут построены 12-этажные многоквартирные дома общей площадью около 198,6 тыс. квадратных метров. Жилой комплекс рассчитан на 2 112 квартир. Предусмотрено 1 771 парковочное место, а доля озеленения территории составит 35 процентов. Также планируется обустроить парковую зону с фонтаном и реализовать концепцию «двор без машин».

В квартале предусмотрят социальную и коммерческую инфраструктуру. На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения общей площадью около 7,3 тыс. квадратных метров. Также проектом предусмотрены собственный детский сад и развивающий учебный центр. Кроме того, планируется внедрение современных решений Smart City, в том числе использование технологии Face ID на объектах комплекса.

В рамках мероприятия председатель правления АО «СПК «Семей» Мухтар Алимханулы и директор ТОО «Cornerstone Construction» Liu Binsheng подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта строительства жилого комплекса в микрорайоне Карагайлы города Семей.