Аким области встретился с жителями Абайского района

Серию встреч с населением глава региона Берик Уали начал с Абайского района.

Аким области рассказал жителям о социально-экономическом развитии региона и района, а также обозначил планы на предстоящий период.

В начале встречи аким Абайского района Мейиржан Смагулов доложил о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Затем глава региона подробно остановился на общих показателях области и проводимой в Абайском районе работе.

Во всех отраслях экономики области сохраняется положительная динамика. В частности, рост в строительстве составил 123,1%, инвестициях – 116,1%, транспортной отрасли – 115,8%, внутренней торговле – 105,3%, сельском хозяйстве – 103,8%, промышленности – 102%, сфере связи – 101,5%.

Одним из ключевых направлений развития Абайского района остается сельское хозяйство. За семь месяцев объем произведенной в районе сельскохозяйственной продукции составил 34,3 млрд тенге. В этом году местные аграрии приобрели 15 единиц новой сельскохозяйственной техники. Кроме того, в рамках региональной карты инвестиционных проектов до 2030 года в районе планируется реализовать три проекта общей стоимостью 3,1 млрд тенге.

Масштабные проекты предусмотрены и в сфере создания новых производств. В частности, планируется строительство горно-обогатительного комбината стоимостью 255 млрд тенге. Реализация проекта позволит создать 1 800 новых рабочих мест. Также поставлена задача построить в Абайском районе современную откормочную площадку на 5 тысяч голов скота для стабильного обеспечения сырьем мясокомбината, который планируется запустить в регионе.

Особое внимание уделяется развитию туристического потенциала района. На территории музея-заповедника «Жидебай-Борили» планируется создать современный визит-центр «ABAY KUNANBAYULY VISITOR CENTER», способный принимать до тысячи человек в сутки. На территории площадью 640 гектаров также предусмотрено строительство этнотуристического комплекса «Taukum Жидебай» и гостиницы «Taukum Boutique Karaul» на 25 номеров.

На встрече также рассмотрели вопросы обеспечения населения питьевой водой. В настоящее время уровень охвата водоснабжением по области составляет 98,6%. В этом году завершена реконструкция водопроводных сетей в селе Архат. Строительные работы продолжаются в селах Кенгирбай би и Кундызды. Кроме того, благоустроен парк в селе Карауыл.

В Карауыле реализуется новый проект в сфере теплоснабжения. Для подключения многоквартирных жилых домов и ряда социальных объектов к централизованной системе отопления разработан проект новой котельной стоимостью 1,5 млрд тенге. Строительные работы уже начались. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.

Поэтапно продолжается улучшение дорожной инфраструктуры. В этом году начат ремонт 51 километра автомобильной дороги областного значения «Аягоз – Карауыл – Семей – Кайнар». На участке дороги «Карауыл – Архат» отремонтировано пять километров, еще на пяти километрах работы продолжаются.

В сфере образования проводится ремонт средней школы имени Бекбосынова. Предусмотрено финансирование на завершение строительства детского лагеря в селе Кенгирбай би. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.

В настоящее время в селах Кокбай и Саржал строятся спортивные модули. В рамках проекта фонда «Қазақстан халқына» – «Kitap–Lab» модернизируются центральная библиотека в селе Караул, а также сельские библиотеки Кокбая и Каскабулака.

Поэтапно развивается и цифровая инфраструктура района. Все 11 сельских населенных пунктов Абайского района подключены к интернету. Мобильной связью и интернетом полностью обеспечен туристический объект «Жидебай-Борили». Кроме того, проводится работа по прокладке волоконно-оптических линий связи по направлениям «Саржал – Орда – Медеу».

В ходе встречи аким области сообщил, что для повышения доступности медицинской помощи Абайской районной больнице переданы новые санитарные автомобили: один JAC Sunray класса «А» и две «ГАЗели NEXT». Кроме того, планируется дополнительно передать районной больнице еще четыре санитарных автомобиля «ГАЗель» с баланса областной станции скорой медицинской помощи.

Глава региона подчеркнул, что работа по развитию Абайского района будет продолжена.

«Священная земля Абая, давшая миру великих представителей казахской духовности, – особое место, где переплетаются история страны и национальные ценности. Серию встреч с населением я начинаю именно с Абайского района. Социально-экономическое развитие этой территории и повышение благосостояния ее жителей являются одними из важнейших задач. Актуальные вопросы района будут решаться поэтапно», – сказал Берик Уали.

В завершение встречи жители задали волнующие их вопросы. Аким области отметил, что все озвученные проблемы и предложения будут учтены и ни одно обращение не останется без внимания.